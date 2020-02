Viral! Usuarios se descargan contra Banesco en las redes

Este viernes, las críticas de los usuarios molestos llovieron sobre los perfiles en las redes de Banesco, donde descargaron contra la institución bancaria todas sus quejas ante las inconmensurables listas de recaudos que son necesarios para realizar desde una apertura de cuenta, hasta un simple cambio de tarjeta.

Con un record de +2500 tuits en menos de una hora, la tendencia #Banesco se posicionó sólidamente encabezando la lista de los trending topics nacionales.

La ocasión también fue propicia para que los acostumbrados «humoristas» de las redes, hicieran su «agosto» con infinidad de chistes y burlas, apuntando a la complejidad y dificultad de las listas de recaudos solicitados por Banesco para realizar trámites que no tienen nada fuera de lo común.

Por otro lado, las cuentas oficiales de Banesco Banco Universal en las redes, se apresuraban a responder con mucha parsimonia y formalidad la avalancha de comentarios y menciones dirigidos a exponer lo que los usuarios consideran es una gran debilidad en su institución bancaria.

No faltó quién recomendara escribir una carta solicitando un cierre de cuenta y su correspondiente «cheque de gerencia».

Sres. Banesco porque tanto protocolo para reponer una tarjeta de debito? x Dios solucionen no le den mas problemas al cliente tengo meses sin usar mi tarjeta de debito xq resulta q me piden mas requisitos q cuando aperture mi cuenta

BARBAROS… @Banesco es asombroso, me bloquearon sin razon el usuario, para reactivarlo necesito la tarjeta y lamentablemente la tienen los malandros. Para que me entreguen el plástico debo actualizar y piden de todo. Tengo el dinero bloqueado. Muchas gracias panas. @Baneskin

Estoy leyendo que @Banesco es tendencia por la cantidad de recaudos que exigen y pensar que se la pasan hablando de la conservación del ambiente, si de ellos dependieran ya habrían acabado con el planeta verde… Tantos recaudos no contribuye con el reciclaje…

Mi TDC banesco es de 320 BSS y para renovar la TDB me han pedido hasta la partida de nacimiento de mi tatarabuela y ya me rendí. No tengo TDB Banesco. Y soy cliente desde los tiempos del Banco Unión. Que bajo han caído en atención y respeto al cliente

— Andres Monzon Alcala (@andresalc) February 7, 2020