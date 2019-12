El Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana indicó este lunes; mediante un comunicado oficial, que a partir del 16 de diciembre de este año; será requerido a los venezolanos nacionales de Venezuela; una visa tramitada por las misiones consulares.

Los ciudadanos que estarán exentos de esta exigencia; serán los venezolanos titulares de pasaportes diplomáticos; también aquellos que ostenten una visa estadounidense. Asimismo, los que posean una visa Schengen, canadiense o británica.

Las personas, dentro de estas excepciones, tienen permitido el acceso sin visa a República Dominicana; deben tener el pasaporte turístico y con su documento de viaje. Sin embargo, su entrada solo debe ser con fines turísticos.

La Resolución 006-2019 establece el requerimiento de una visa de turismo para los venezolanos.

Los venezolanos que quieran optar por la visa turística deberán presentar sus documentos ante el ente consular que le corresponda. Asimismo, entregará los requisitos que establece el Mirex, de acuerdo con las categorías estipuladas, publicadas en la página oficial de la Cancillería de República Dominicana.

Visa de turismo a venezolanos exigirá República Dominicana:

ACN/comunicado

