Vladimir Villegas dio razones sobre su salida de Globovisión pero no todos le creen

Para el periodista Vladimir Villegas dio sus razones de la salida del canal de noticias Globovisión, donde su programa ancla de «Vladimir a la 1» no fue trasmitido el martes 26 de mayo.

Según Villegas fuer las presiones del Gobierno de Nicolás Maduro la principal causa de salida del aire, tras siete años en la parrilla.

Agregó, en su canal por redes sociales, que la medida es «otro golpe a la libertad de expresión» en Venezuela

El periodista, quien también trabajaba en la misma planta en otro programa junto sus colegas Kiko Bautista y Manuel Felipe Sierra, agrego: «Presidente Maduro, podrá salir un periodista de un canal, podrán cerrarse muchos canales, pero yo quiero decirle que el país reclama una solución al conflicto político, que el país espera ser escuchado».

Agregó que Maduro tiene una relación equivocada de los medios de comunicación. «Si se hubiera permitido una relación abierta se hubiera evitado que se cometieran tantos errores»; atizó.

Pero también aprovechó para pedirle al mandatario que rectifique por el bien de Venezuela.

Aprovechó para decir que salió del canal televisivo «con la frente en alto» y sin arrepentimientos por sus opiniones, sobre lo que piensa de este gobierno.

Asimismo, invocó la Carta Magna, donde él fue corredactor y rige desde 1999, pero dijo que la misma «no fue para que el pueblo viviera de una caja Clap o recibiendo bonos que son insignificantes»..

Volvió a referirse a la situación del país, donde dijo que necesita un cambio y espera continuar con su programa Vladimir a la 1 por las plataformas digitales.

Igualmente tocó otros temas, sobre la crisis del país; la situación de los presos políticos y negó tener aspiraciones de pertenecer al Consejo Nacional Electoral, entre otros puntos.

Desde que dio a conocer por redes social sobre su salida del canal en horas de la tarde del martes, diferentes usuarios, algunos más reconocidos lo defendieron a atacaron y hasta ya hablan de que podría ser candidato para presidir el nuevo Consejo Nacional Electoral.

Colegas, como Ibéyise Pacheco, colgó un tuis donde asegura que la jugada es infiltrarlo como «opositor del CNE».

«Si nos creemos la llorona de Vladimir, no hemos aprendido nada de Arias Cardenas, William Ojeda, Ricardo Sánchez y de otros agazapados que se dicen opositores»; colgó el usuario de Twitter @GRANfranceschi.

También tuvo su defensa por parte de Andrés Caleca, quien estuvo al frente de Ferrominera, además de dirigir el CNE. «Apretando tuercas, la dictadura enseña los colmillos. Mi solidaridad con Vladimir, en cuyo programa estuve, pude decir lo que quise con toda libertad y fui tratado con el mayor respeto» escribió.

Asimismo, el respaldo del economista Luis Vicente León (Datanálisis); pero más duros estuvieron la primera actriz Carlota Sosa; el director Héctor Mánrique no estuvieron con rodeos y hasta el Chigüire Bipolar, soltó su humor negro-ácido para referirse al tema.

Lo diré clarito. Me importa tres pepinos que Vladimir Villegas se haya quedado sin programa. Hace algún tiempo, me llamaron para ser entrevistada en esa farsa. Me negué, por supuesto. Pero supongo que a mucha gente, engañó. Al final, espero, todo caerá por su propio peso.

— carlotasosa (@carlotasosa) May 26, 2020