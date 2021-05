Voz Veis hizo historia con “Solo por esta vez”, los integrantes de esta querida agrupación venezolana se reencontraron para ofrecer un show inolvidable.

Además de romper récords al agotar las entradas para su concierto stream “Solo por esta vez”, la agrupación emocionó por completo a un público que lloró, se alegró y cantó al mismo tiempo desde distintos lugares del mundo.

El espectáculo inició puntual a las 8 de la noche desde el imponente escenario del Ziff Ballet Opera House en el Adrienne Arsht Center de Miami.

Visiblemente emocionados, Santiago, Luigi, Gustavo, Roberto y Luis compartieron un viaje musical en el que hubo anécdotas, recuerdos y el recorrido por sus éxitos.

Muchas de las canciones incluidas en sus producciones aunque no fueran sencillos promocionales.

A través de imágenes se pudo apreciar el crecimiento de la agrupación surgida en 1996 -primera en ganar el Grammy Latino (2007)-, su participación en multitudinarios conciertos y festivales, que se despidió de los escenarios en 2011.

Qué me has hecho tú, Un pedacito de tu querer, Cosita Rica y Vas, encendieron los ánimos; y también agradecieron el apoyo de sus fanáticas a lo largo de todos estos años con Para volver a comenzar (Tu eres la niña de mis ojos).

Carlos, quien no pudo incorporarse al concierto por limitaciones migratorias, estuvo presente vía stream desde Bogotá en una emotiva interpretación de Ya no estás aquí.

Con Niña Dura -y luego del intro de Daniel Sarcos- dejaron en evidencia que lo de ellos es cantar pero no bailar.

Bellas interpretaciones de Voz Veis en “Solo por esta vez”

Dentro del recorrido por sus éxitos no podían faltar Pa´ que no me puedas olvidar y Te brindo; mientras que la parte a capela -presentada por Marko- se paseó por Tiene Swing,

La mención a Venezuela estuvo presente en distintos momentos del recital, en especial con Mis Ilusiones, en el que contaron con emotivas palabras de Laureano Marquez y compartieron con el cuatrista Jorge Glem, recordando que el mayor tesoro del país es su gente y todos los sueños que a diario desean cumplir.

“Este puede ser quizás uno de los conciertos más especiales de nuestra carrera. Ha sido un viaje maravilloso desde el primer ensayo hasta el último, la nostalgia ha estado al servicio de nuestros corazones”, comentó Luigi antes de interpretar El Farolito.

Luego del show, que en Venezuela los mantuvo en primer lugar de tendencia en Twitter, agradecieron al público a través de sus redes sociales y anunciaron que desde ya toda la discografía de Voz Veis está disponible en las plataformas de música.

Queremos celebrar con ustedes: con las familias y los amigos que se reunieron para ver el concierto online, con quienes lo vieron en pareja o solos, ¡con las miles de personas que se conectaron a este reencuentro inolvidable!”, comentaron en sus redes sociales en agradecimiento al público que los acompañó en esta velada histórica para la agrupación venezolana.

Para quienes se hayan perdido el concierto y quieran vivir con Voz Veis esta experiencia tienen oportunidad de verlo on demand, con solo entrar en www.ticketplate.com

Nota de prensa

No dejes de leer

Fuerte explosión en apartamento en Valencia