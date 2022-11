Compartir

Wanda Fernández apuesta a elevar el amor propio a través de los cambios de imagen. La esteticista certificada, empresaria y Top Aesthetic Consultant, al frente de su clínica estética Beiamed con sede en Miami; afirma que tras un procedimiento estético hay un proceso psicológico positivo que aumenta la confianza y la seguridad tanto en hombres como mujeres.

Sus inicios en el mundo de la belleza se remontan a su niñez en su natal Bayamón, Puerto Rico; donde desde muy pequeña le gustaba mirar a sus vecinas, maquillarla y hacerles cambios de imagen para que cuando llegaran su esposo las vieran bonitas y arregladas.

Durante su adolescencia decide estudiar cosmetología, inscribiéndose en la Modern Academy; muy reconocida en Puerto Rico.

Ya en su juventud y con experiencia en el mundo de la belleza, conoce a un ejecutivo de Estée Lauder Companies que le ofreció trabajo, logrando llegar a Miami como maquillista internacional; logrando el reconocimientos de la importantes la revista Elle, quien la catalogó como una de las 50 mejores maquillistas de EEUU.

Wanda Fernández apuesta a elevar el amor propio

Wanda Fernandez considera que su trabajo es un proceso artístico: “Tienes que combinar los colores, moldear la nariz; es como esculpir, porque estás cambiando la forma de la cara, teniendo en cuenta la armonía y el balance”; indicó.

La cosmetóloga siempre realiza una evaluación con su equipo médico para determinar los procedimientos necesarios.

“Todos los consejos que se dan son personalizados, todos los rostros son diferentes. Estamos buscando el bienestar y que a esa persona le vaya bien desde la primera. Sentirse bella es tener salud mental, y también inspira a tener más seguridad en sus casas y en el trabajo. Le cambia la personalidad, habla, camina y actúa diferente”, manifestó.

Recordó sus inicios

Para Wanda Fernandez, llegar a convertirse en la reina de su propio spa no fue un camino de rosas. “Cuando estaba empezando no tenía el dinero para abrir mi propio negocio. Nadie me tomaba en serio, primero por mi edad, y luego porque los procedimientos que proponía no se conocían mucho. Tomó mucho sacrificio”; contó.

Por eso sigue actualizándose y estudiando los últimos avances y prácticas. A quienes desean seguir su camino, aconseja “tener consistencia, la disciplina de ser constante y de que todos los días vas a tener la

misma calidad de tiempo hacia tu negocio. Tienes que ser responsable. No puedes hacer

las cosas por dinero, sino porque lo amas”; dijo.

Actualmente Wanda se destaca por ofrecer procedimientos estéticos exclusivos. Es por su talento y la calidad de su trabajo que Wanda Fernandez cuenta con la confianza de famosas celebridades como: Ivy Queen, Yailin Las Más Viral, Nicole Zavala, Michelle Lewin, entre muchos otros.

Puedes saber más de Wanda a través de sus redes sociales en Instagram: @miamiglamboss @Beeiamed y en su página web www.beiamedispa.com.

ACN/MAS/NDP

No deje de leer: Coach Laura Hurtado habla de cómo tener un emprendimiento exitoso

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN