Wazilao y el sencillo «No es casualidad» marca el inicio como solista de Ángel Delgado

«Aspiro a llevar un sonido que me identifique y que inspire a las personas a darle importancia a muchos detalles de la vida, que pasan desapercibidos pero que al tomarlos en cuenta nos liberan de cargas innecesarias que nos imponemos inconscientemente . Hay que vivir el ahora», comenta el artista.

El sencillo que habla de vivir el presente como si fuese el último día, cambiar todo aquello que no nos gusta o no nos hace bien para tener un mejor futuro.

El tema se llama « No es Casualidad» . Este lanzamiento marca una nueva etapa en su carrera musical.