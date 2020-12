¡Entérate! WhatsApp dejará de funcionar en estos teléfonos en 2021

Una nueva actualización de WhatsApp evitará que la popular aplicación de mensajería funcione en millones de teléfonos a partir del 1 de enero de 2021.







Esto se debe a que la aplicación de mensajería se actualiza constantemente, por lo que demanda mayores requisitos y varios celulares antiguos ya no tienen la capacidad para cumplirlos.

En este sentido, los creadores de la aplicación recomiendan que los usuarios actualicen sus dispositivos a estas versiones de su sistema operativo para seguir usándola. Los que no puedan actualizar tendrán que comprar un nuevo teléfono inteligente o buscar alternativas a WhatsApp.

Whatsapp dejará de funcionar en estos teléfonos

Esto significa que todos los modelos de iPhone hasta el iPhone 4 no serán compatibles con WhatsApp, ya que estos teléfonos no pueden actualizarse a iOS 9. Del mismo modo, si alguien está usando un Samsung Galaxy S2, no podrá usar WhatsApp.

Otros teléfonos populares que dejarán de ejecutar WhatsApp incluyen HTC Sensation, Samsung Google Nexus S, Sony Ericsson Xperia Arc, LG Optimus 2X, Samsung Galaxy S I9000, HTC Desire S y otros.

Por su parte, los propietarios de iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 6 y iPhone 6S, que fueron lanzados antes de iOS 9, aún pueden actualizar el sistema operativo si aún no lo han hecho.

Los propietarios de teléfonos pueden ver qué software está usando su dispositivo al verificar la sección de configuración. Para los usuarios de iPhone, esto se puede encontrar en Configuración> General> Actualización de software.

ACN/ Xataka

