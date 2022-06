WhatsApp estaría creando avatares para usarlos en vídeollamadas

Compartir

WhatsApp estaría creando estos avatares desde marzo

WhatsApp, sigue innovando y en esta oportunidad estaría desarrollando una serie de avatares personalizables para que los usuarios los usen en videollamadas. De ser así esto sería una herramienta muy útil para los días en que las personas no se sienten bien o simplemente no quieren que los vean en cámara, pudiendo utilizar estos avatares para presentar una imagen digitalizada de ellos mismos en las videollamadas. Y aunque el objetivo principal de estos personajes en 3D , es las teleconferencias, también podrán utilizarse como stickers para enviarlos en chats individuales o compartirse en los grupos. Esta estrategia estaría desarrollándose en el marco de la estrategia de Meta, empresa dueña de Instagram, Facebook y Messenger, sobre la creación de un metaverso donde hay avatares personalizables.Según WaBetainfo, la creación de estos avatares para WhatsApp, vendrían desarrollándose desde marzo pasado y harían parte de la última actualización de Android 2.22.15.5, desarrollada por medio del programa beta de Google Play. El portal de noticias de WhatsApp indica que podría accederse a esta nueva función desde la interfaz de videollamada, seleccionando la opción que podría llamarse "switch to avatar". Aunque por ahora se sabe que esta opción llegará para teléfonos con sistema operativo android, no se descarta la posibilidad de que la compañía extienda esta función para sistemas operativos iOS. Con la inclusión de estos personajes y animaciones 3D en las aplicaciones y plataformas actuales de Meta, se estaría presentando al público los primeros pasos de lo que próximamente será un metaverso, donde todos los usuarios tendrán una representación de sí mismos en los mundos virtuales. Con lo anterior, estos elementos creados digitalmente serán los encargados de poblar los entornos virtuales, es decir que son el objeto gráfico que encarnará a los usuarios reales en los diferentes mundos virtuales. Los avatares, al ser la representación gráfica de los usuarios que están ingresando al metaverso por medio de sus dispositivos, se caracterizarían por ser personalizables, ya que el objetivo es que las personas puedan proyectar su propia imagen deseada en estos entornos virtuales. ACN /Infobae