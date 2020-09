¡Sorprendentes funciones! Llegó la nueva actualización de WhatsApp

Desde hace bastante tiempo, WhatsApp ha estado trabajando en nuevas funciones, para luego lanzarlas todos los meses en sus acostumbradas actuaciones, en esta oportunidad, los usuarios especializados se encuentran a la expectativa ante las sorprendentes funciones que incluirá esta nueva actualización de la popular app de mensajería.

WhatsApp recientemente introdujo muchas características nuevas, que incluyen stickers animados, el modo oscuro, videollamadas grupales con más participantes y mucho más.







El sitio web especializado en tecnología de móviles «WAbetainfo», el equipo siempre confiable, la aplicación de mensajería propiedad de Facebook pronto lanzará una actualización con algunas características muy interesantes.

Sorprendentes nueva actualización de WhatsApp incluirá funciones únicas

Se espera que una de las características más rumoreadas en la próxima actualización sea el «modo vacaciones», que ya fue detectado en la última versión beta de WhatsApp probada por WAbetainfo.

Esta función le permite silenciar los chats grupales antiguos que el usuario puede archivar indefinidamente.

Esta nueva función te ayudará a evitar los chats antiguos, de los que no esperas recibir notificaciones pero sin abandonar esos grupos.

Con dos nuevas configuraciones introducidas por esta función, puede detener las notificaciones de chats grupales antiguos y puede activar «ocultar automáticamente los chats inactivos» de la lista.

Otra actualización única y entretenida detectada en esta versión beta es «Guia de medios «, que permitirá agregar anotaciones interactivas a los texto, stickers y emojis para que pueda alinearlos perfectamente en sus imágenes, videos y animacines GIF.

El cifrado de extremo a extremo es la base de seguridad en la mensajería instantánea; si su app de mensajería no tiene esto de forma predeterminada, recomendamos que no la uses.

* Función de eliminación automática de mensajes *

Pero los historiales de chat de todos los teléfonos pueden esconder antiguos fallos de seguridad. La respuesta de WhatsApp a este asunto son los mensajes que se borran automáticamente (se autodestruyen).

Sabemos desde hace algún tiempo que WhatsApp está desarrollando una función que se llamará «mensajes que caducan».

Algunas fuentes creen que la función de mensajes que se autoeliminan incluirá un temporizador. Pero según WAbetainfo, parece que la actualización de WhatsApp con la función final de «mensajes que caducan» los eliminará después de 7 días de forma fijas.

Podemos suponer que esta función se podrá asignar a chats específicos, sin afectar los mensajes enviados antes de que se aplicara la actualización.

También podemos asumir que cualquier chat incluirá esta nueva configuración. En el caso de los grupos, solo los administradores tendrán esa opción disponible.

Recomendamos a todos los usuarios de WhatsApp mantenerse atentos a la próxima actualización de la app, que según los expertos saldrá en muy pocos días.

[Fuentes]: ACN | Forbes | Redes

