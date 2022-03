Ofrecen 15 millones de dólares a Will Smith y Chris Rock por boxear

Al respecto, el youtuber y boxeador, Jake Paul, ofreció al ganador de Mejor Actor de los Óscar y al comediante, $15 millones de dólares para que se suban al ring y de esa manera resuelvan sus diferencias.

“Tengo 15 millones de dólares para Will Smith y otros 15 millones para Chris Rock listos para comenzar. Hagámoslo en agosto en mi cartelera” Compartió Paul.

A pesar de que muchos usuarios de las redes lo tomaron como una broma; el youtuber hizo una consulta pública a sus cuatro millones de seguidores.

Antes, Paul había respondido otro comentario en las redes sociales en el que le mencionaron el escándalo entre Rock y Smith; en el que afirmó que “no puede ser, es una locura”.

Aunque muchos pensaban que era una broma, el youtuber agregó que “alguien que me llame por teléfono; con el representante de boxeo de Will Smith lo antes posible”, consultó a su audiencia.

Will Smith ha sido reconocido como uno de los actores más talentosos y queridos de la industria de la actuación.

I got $15m for Will Smith and $15m for Chris Rock ready to go

Let’s do it in August on my undercard https://t.co/jBYIpHOTk2

— Jake Paul (@jakepaul) March 28, 2022