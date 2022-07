Will Smith reaparece y habla de nuevo sobre bofetada a Chris Rock (+ vídeo)

Compartir

Will Smith está arrepentido y busca reconciliarse con el mundo. Contundente, profundamente arrepentido y muy duro consigo mismo; así se mostró ayer el actor estadounidense en una grabación publicada a través de las redes sociales, su primera disculpa pública en video desde la bofetada al cómico Chris Rock que ha puesto su carrera en un limbo de difícil retorno.

«Estoy tratando de mostrar arrepentimiento sin avergonzarme de mí mismo. Soy humano y cometí un error, e intento no pensar en mí mismo como un pedazo de mierda»; apuntó el actor en un video de poco más de cinco minutos.

Aunque Smith ya había pedido perdón a Chris Rock, a la Academia y a sus compañeros de profesión a través de varios comunicados y de algún mensaje en redes sociales; esta es la disculpa más contundente que ha hecho en los últimos meses.

Will Smith está arrepentido

«Me comuniqué con Chris por mensaje y me respondió que no está listo para hablar y que cuando lo esté, lo hará. Así que Chris, te pido disculpas, mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí cuando estés listo para hablar»; asegura el actor en el video, en el que aparece sentado en un sofá y visiblemente emocionado.

Agredido incluye diálogos en sus actuaciones

Rock no ha hablado públicamente del incidente de manera directa, pero medios locales publican que ya lo ha incluido en los diálogos de sus actuaciones.

«Todo el que dice que las palabras duelen es porque no ha sido golpeado en la cara»; apuntaba esta semana en una actuación en New Jersey. «No soy una víctima», agregaba el cómico.

La agresión de Smith a Rock marcó para siempre la gala número 94 de los Óscar. Aquel 27 de marzo; Chris Rock subió al escenario del Teatro Dolby para presentar el Óscar al mejor documental e hizo una broma acerca de la cabeza rapada de la esposa de su colega, Jada Pinkett-Smith, quien ha reconocido públicamente que sufre alopecia.

Después de que Pinkett-Smith cerrara brevemente los ojos en un gesto de fastidio; su marido se levantó de su asiento y subió al escenario para propinarle una bofetada a Rock, que dejó estupefactos a todos los asistentes y a los millones de telespectadores que vieron la gala.

Sigue en defensa de su esposa

Will Smith está arrepentido, pero su actitud que no fue calificada solo como violenta; sino también como machista. Jada Pinkett-Smith, añade el actor en el video publicado ayer, no le dijo que hiciera nada y fue él quien tomó la decisión de golpear a Rock. «Jada no tuvo nada que ver con eso, lo siento», insistió.

También ha destrozado la carrera del «Príncipe de Bel-air», cuyos proyectos se encuentran por el momento detenidos en el limbo; días después del suceso, Netflix y Sony suspendieron la producción de las dos películas, «Fast and Loose» y «Bad Boys 4», que Smith iba a protagonizar.

Película sin fecha para estreno

Según publica el medio especializado The Hollywood Reporter, tampoco tiene fecha de lanzamiento «Emancipation»; un filme de Apple TV protagonizado por Smith basado en la historia real de un esclavo que escapa de una plantación en Luisiana.

La Academia de Hollywood decidió en abril no retirar el Óscar que el actor recogió esa noche por su papel de Richard Williams -padre de las tenistas Venus y Serena- en la cinta «King Richard» (2021); pero Smith no podrá acudir a la ceremonia de los premios ni a ningún otro evento organizado por esta institución durante los próximos diez años.

Antes de esta decisión, el actor ya había anunciado su salida voluntaria de la Academia; una decisión que evitó que Smith fuera expulsado a la fuerza, como sí ocurrió en los casos de Harvey Weinstein, Bill Cosby, Adam Kimmel y Roman Polanski, todos ellos acusados de graves delitos sexuales.

Pasa «reviviendo y comprendiendo los matices»

En el video de este viernes el ganador del Óscar asegura que ha pasado los últimos meses «reviviendo y comprendiendo los matices y las complejidades de lo que sucedió en ese momento».

«No hay una parte de mí que piense que esa fue la forma correcta de comportarse»; añade.

Coincide con declaraciones de madre de Rock

El video se ha publicado un día después de que la madre de Chris Rock, Rose Rock, concediera una entrevista en televisión en la que habló del incidente: «Cuando Will abofeteó a Chris, nos abofeteó a todos»; dijo.

Por ello, Smith se disculpa en la grabación directamente con la madre de Rock, y también con su hermano; con quien tenía «una gran relación». «Era uno de los míos y esto probablemente es irreparable», agrega.

En ese momento, apunta el actor, «no estaba pensando en cuántas personas resultaron heridas».

