5G: Fiscal general norteamericano pide cerrarle el paso a Huawei

El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, subrayó el jueves la amenaza planteada por la empresa de telecomunicaciones china Huawei Technologies y expresó que Estados Unidos y sus aliados deberían considerar invertir en Nokia de Finlandia y Ericsson de Suecia, o en ambas empresas, para contrarrestar el dominio de Huawei en la nueva tecnología de comunicaciones 5G (la próxima generación).

«Ciertamente, nosotros y nuestros aliados más cercanos debemos considerar activamente este enfoque»; dijo Barr en un discurso en una conferencia del grupo de expertos de Washington sobre China.

William Barr afirmó que hubo algunas propuestas, respecto a las preocupaciones sobre Huawei, señalando que esas medidas preventivas “podrían cumplirse si Estados Unidos se alineaba con Nokia y/o Ericsson, a través de la propiedad estadounidense de una participación controladora; ya sea directamente o mediante un consorcio de empresas privadas estadounidenses y aliadas”.

“Poner nuestro gran mercado y músculo financiero detrás de una o ambas de estas empresas lo convertiría en un competidor mucho más formidable y eliminaría las preocupaciones sobre su poder de permanencia, o su poder de permanencia”; dijo Barr en un discurso en una conferencia del grupo de expertos de Washington sobre China .

Estados Unidos alega que el gobierno chino podría tener planes diseñados para utilizar la tecnología desarrollada por Huawei, para realizar labores de espionaje a gran escala en todo el mundo; acusaciones que la empresa Huawei Technologies ha venido negando vehementemente desde el año pasado.

U.S. attorney general says U.S., allies should consider Nokia, Ericsson investment to counter Huaweihttps://t.co/1CicV4wcO9 pic.twitter.com/OTx7uIQaTc

— Reuters Legal (@ReutersLegal) February 6, 2020