Willie Colón de grave a estable y Rubén Blades lo alienta

Anthony Hopkins homenajeó a Chadwick Boseman; tras ganar ayer el premio Óscar. El veterano en un vídeo agradeció ganar la estatuilla como mejor actor protagonista con la película “The Father”.

«Aquí estoy en mi casa de Gales. Con 83 años no esperaba que me dieran el premio, de verdad que no. Estoy muy agradecido», aseguró el actor en un vídeo publicado en sus redes sociales, ya que no acudió presencialmente a la ceremonia.

Hopkins homenajeó a Boseman

Hopkins, que competía contra Boseman en la misma categoría, aprovechó para homenajear al desaparecido actor.

«Quiero rendir un tributo a Chadwick Boseman, a quien nos arrebataron demasiado pronto»; añadió.

En «The Father», el actor retrata el sufrimiento de un anciano que sufre demencia; siente cómo sus capacidades cognitivas empiezan a mermar.

Era la sexta nominación al Óscar para Hopkins, quien ya había ganado la estatuilla por su aclamado Hannibal Lecter de «The Silence of the Lambs» (1991) y también figuró en la edición del año pasado en la categoría de reparto por «The Two Popes».

Su personaje vulnerable, totalmente opuesto al de Hannibal Lecter, ha devuelto al veterano intérprete a la primera línea de la temporada de premios, pues ya se llevó el BAFTA, que agradeció con un mensaje en el que aseguró que había vivido una «experiencia increíble» con la cinta.

Intuición con este papel

Por el estreno de la película, Hopkins explicó en una entrevista con que cuando leyó el guion sintió algo parecido a lo que le ocurrió con «The Silence of the Lambs», ya que supo al instante que quería hacerlo.

«Cuando llegas a los 83 años, no sé si eres más listo o más estúpido, pero desde luego no pierdes el tiempo pensando demasiado en ti mismo», aseguró.

Hopkins se impuso a Riz Ahmed («Sound of Metal»), Gary Oldman («Mank»), Steven Yeun («Minari») y Chadwick Boseman («Ma Rainey’s Black Bottom»), este último fallecido a los 43 años por un cáncer de páncreas.

A saber

Gracias al Óscar que consiguió por su papel en «The Father», Hopkins se convirtió a sus 83 años en el ganador de mayor edad en toda la historia de los premios. El anterior fue Christopher Plummer, con 82, en 2010.

Boseman triunfó de manera póstuma en los Globos de Oro y los premios del sindicato de actores (SAG Awards) y muchos apostaban por un homenaje de la Academia en forma de Óscar.

Hopkins estaba dormido cuando se dio a conocer el nombre del ganador del premio. «Tony estaba en Gales, donde creció y estaba dormido a las cuatro de la mañana cuando le desperté para darle la noticia. Estaba muy feliz y se sentía muy agradecido”, desveló Jeremy Barber a People.

