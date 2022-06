Wimbledon: todo sobre el campeonato de tenis que se juega en Londres

Compartir

Considerado por muchos el Grand Slam más importante de la temporada tenística, tiene varias tradiciones que se mantienen.

Wimbledon es el campeonato de tenis que se juega en Londres y que es considerado para algunos como el Grand Slam más importante de todos por ser el más antiguo, además de ser uno de los que más tradiciones guarda. Si quieres conocer su historia y, además, las grandes cuotas de tenis que genera en las casas de apuestas, este artículo es para ti.

El campeonato de Wimbledon es un torneo de tenis organizado por el All England Lawn Tennis and Croquet Club y regulado por la Federación Internacional de Tenis. Su antigüedad data del año 1877 lo que lo hace algo más que un campeonato de tenis que se juega en Londres, es un símbolo de este deporte.

Historia

Fue un 9 de julio de 1877 la primera vez que se jugó un torneo en el ya mítico escenario del «All England Lawn Tennis and Croquet Club», pero el campeonato aún era distinto de lo que vivimos actualmente cada año, pues solo se realizaron partidos individuales masculinos.

En 1884 se incluyó la competencia individual femenina y los dobles masculinos, mientras que en 1913 se añadieron los dobles mixtos.

Algunos de los partidos más importantes que se jugó en esta competición fueron el Borg vs. McEnroe de 1980, el Nadal vs. Federer del 2008, el Federer vs. Roddick del 2009 y el Murray vs. Djokovic del 2013, siendo esta la primera vez que un británico logró el título después del conseguido por Fred Perry en 1936.

Además, en el año 2010 se llevó a cabo el partido más largo de la historia: el estadounidense John Isner venció al francés Nicolas Mahut en 11 horas y 5 minutos.

Tradición

Wimbledon es el único Grand Slam que se realiza en cancha de césped (Roland Garros es en polvo de ladrillo, mientras que el Abierto de Australia y el US Open se realizan en cancha dura) y su campo principal es el Centre Court.

Pero lo que tal vez es el factor más característico de este certamen es que, tanto hombres como mujeres, deben vestir de blanco.

Récords

El más ganador de Wimbledon en la rama masculina es Roger Federer, quien se llevó el trofeo de plata en 8 ocasiones, pero hasta el suizo se ve opacado por los 9 títulos de Martina Navratilova, quien es la indiscutible reina del campeonato de tenis que se juega en Londres.

Wimbledon 2022

El torneo de este año arranca el 27 de junio y concluirá el 10 de julio. Esta edición viene marcada por la polémica de haber vetado a los tenistas rusos y bielorrusos, debido a la invasión de Rusia a Ucrania. Esta decisión llevó a la ATP y WTA a no ofrecer puntos para el ranking.

Por este motivo, Daniil Medvedev no podrá estar. Alexander Zverev también se perderá la competición tras su lesión en Roland Garros. Dichas ausencias causan que, por primera vez desde 1973, se juegue sin el número 1 y 2 del mundo.

Uno de los más perjudicados por el veto ruso es el campeón defensor del título, Novak Djokovic, quien, luego de haberse quedado en cuartos de final en Roland Garros, podría caer más en el ranking aunque ganara Wimbledon nuevamente.

Asimismo, Ashleigh Barty, quien ganó la edición del año pasado en la rama femenina, tampoco estará ya que, el 22 de marzo del 2022, sorprendió al retirarse de la actividad deportiva a los 25 años.

Pero no todo es negativo en Wimbledon 2022 pues, además de Djokovic, estarán presentes nombres preponderantes como el de Rafael Nadal (actual campeón del Abierto de Australia y Roland Garros, y ganador de dos títulos en Londres), Stefanos Tsitsipas, Carlos Alcaraz, Dominic Thiem, Casper Ruud, Matteo Berrettini, Felix Auger Aliassime, entre otros.

Ahora que ya conoces más del campeonato de tenis que se juega en Londres puedes alistarte a disfrutar de Wimbledon