Winston Vallenilla respondió a las declaraciones de Alicia Machado

Tras los comentarios de la exmiss universo, Alicia Machado, sobre su experiencia con el diputado de la cuestionada Asamblea Nacional chavista, Winston Vallenilla; éste la atacó a través de las redes sociales.

Es de recordar, que Machado emitió el comentario durante un episodio del reality show de la cadena Telemundo ”La Casa de Los Famosos”; donde contó que en una oportunidad se negó a tener relaciones sexuales con el presentador.

Detalló sobre ello el tamaño de su órgano sexual, que “un día nos fuimos de antro y terminamos en mi casa. Yo me tuve que meter en el baño. Es el único hombre con el que me ha pasado eso; que yo he dicho que no. Es que yo no voy a prender está lavadora para lavar ese trapito… ¡Yo no lo podía creer! Y él no estaba borracho ni nada. Yo pienso que tenía demasiadas vainas inyectadas“.

Winston Vallenilla respondió a Alicia Machado

Acto seguido, a través de su cuenta en Twitter, Vallenilla replicó utilizando la metáfora de la lavadora para cuestionar su sexualidad. “Lo 1ro es que arregle la lavadora que de tanto uso no hay ropita ni ropaaa que ahí se lave. Y lo 2do, yo estoy feliz con mi ropaa y la lavó 3 meses”, respondió.

Asimismo, agregó otro mensaje, donde aparece una imagen de una máquina de lavar desarmándose, acompañada con un escrito; “La lavadora de Alicia Machado… El que Entendió, Entendió…”.

Con información: ACN/Monitoreamos/Foto: Cortesía

