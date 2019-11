El nuevo Xiaomi CC9 Pro llega con su pentacámara de 180 megapíxeles

Ahora puede acceder al servicio Apple TV Plus en todo tipo de dispositivos, desde su lanzamiento mundial del 1 de noviembre, pero ¿será diferente a todo lo anterior» como lo afirma el CEO Tim Cook?

Actualmente estamos trabajando en nuestra revisión completa, pero tenemos toda la información que podría desear si desea probar la prueba gratuita de siete días.

Apple TV Plus, con un modelo de suscripción mensual de $ 4.99 que socava muchos servicios competitivos como Netflix, Hulu e incluso el precio de Disney Plus, con la capacidad para compartir entre seis miembros diferentes de la familia.

Además, cuando compra un iPhone, iPad, Mac o Apple TV, obtendrá un año de suscripción gratis, pero también puede solicitar un paquete de prueba de siete días completamente gratis.

La programación planificada para el servicio, puede ser consultada en la guía de programas de Apple TV Plus para ver títulos específicos, desde Jason Mamoa de Aquaman hasta Ryan Reynolds de Deadpool.

Apple ya domina el mercado como vendedor y distribuidor de contenidos, por lo que será interesante ver cómo se toman ellos mismos para crear ese contenido.

Apple TV Plus disponible en todo el mundo

Registrarse en Apple TV Plus es demasiado fácil. Se puede obtener una prueba gratuita de 12 meses gracias a la compra de un iPhone 11 Pro Max, y no requiere de un comprobante de compra o un recibo.

La aplicación de Apple TV ya sabe cuando has comprado uno de sus articulos. Hay muy pocas barreras para adquirir los productos Apple TV en línea.

Pero aún cuando no compraste un iPhone nuevo para obtener 12 meses gratis, también hay una versión de prueba gratuita de 7 días adjunta al servicio Apple TV Plus.

Solo tendrás que confirmar una tarjeta de crédito por los $ 4.99 al mes, pagados después de que finalice su período de prueba gratuito.

Además, si pagas con la Apple Card significa recibirás un 3% de descuento cuando eventualmente te cobren.

Al presionar el botón azul «Disfrute de 1 año gratis» y el Desbloqueo facial confirmando luego del método de pago, podrás lanzar de inmediato el primer episodio de The Morning Show, uno de los nueve programas o películas originales disponibles.

Estrategia interesante aquí: Apple solo está lanzando los primeros tres episodios de The Morning Show, See y For All Mankind, con más episodios en una semana más.

Llegó el gran días que todos estábamos esperando. Ya estamos a 1 de Noviembre.Tenemos las historias más originales de las mentes más brillantes del cine.Por sólo 4,99 euros al mes tras los 7 días de prueba gratuitos. No te lo puedes perder.¡Pruébalo gratis!@AppleTV @AppleTVPlus pic.twitter.com/bCPQHjbQiX — Apple TV+ en español (@AppleTVPlusES) November 1, 2019

