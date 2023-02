Compartir

Giuliana Ferrer, conocida en el ambiente artístico y musical como Xuxu Ferrer, lanzará el videoclip de La De Lejos.

Su amor por la música y el baile fue desde muy pequeña, pero su talento vocal lo descubrió antes de la pandemia con su profesor de guitarra, Eduardo Gutiérrez, con quien estudia desde los 15 años.

Esta artista, nacida en Caba, lanzará a fines de febrero su primer videoclip del tema “La de lejos”, una canción que compuso ella misma con base en experiencias y vivencias amorosas de terceros.

Xuxu Ferrer tiene 18 años

“El videoclip mostrará a una mujer muy empoderada. Una mujer que está superando un sufrimiento post una decepción amorosa».

«Yo nunca estuve de novia (un poco por la vida y otra por elección personal), pero escribo canciones sobre el amor y desamor en base a historias de otras personas”, expresó la artista.

Ya son cuatro las canciones que esta talentosa chica compuso con un estilo propio que, sin duda, deleitará en la industria musical: “La de lejos”, “Esa nena” (próximo videoclip), “Sola” (una canción que se basa en la relación que tiene con sus padres, algo que reconoce como una letra más personal y autobiográfica), “Ella” y una nueva que está en proceso de composición.

Su género es el reggaetón y sus artistas inspiradores son Miley Cyrus, The Weeknd, Summer Walker y Sech. “Todas las letras de mis canciones las compuse sola. El disco (el primero que lanzará en su carrera musical) lo sacaría cuando termine mis canciones, todas las que tengo guardadas y aún no producidas”, confesó.

Respecto a las letras, sostuvo: “Mis composiciones son producto de lo que pienso como persona. Me pongo en el lugar de otras personas que están atravesando un dolor o un sufrimiento amoroso. Pienso qué pensaría esta persona, cómo se sentiría y de ahí surge la canción. Imagino todo y lo que se me viene a la cabeza lo vuelco. Se me viene la historia a la mente y hago la canción entera de una. No puedo dejarla a medias. También voy pensando en la melodía. Muchas veces hasta pienso primero en el ritmo”, detalló.

La artista lanzará su disco primero en Argentina porque es su país natal. “Si luego tengo oportunidad de irme al exterior, lo haré, pero mi gran sueño será siempre volver a mi país y vivir de la música”, concluyó.

Nota de prensa

No dejes de leer

Plumrose apoya actividades del estudiantado venezolano

Infórmate al instante, únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN