Yadier Molina inició su primer entrenamiento como manager del Magallanes

En la Sala de Prensa del estadio José Bernardo Pérez, presentaron oficialmente a Yadier Molina como el nuevo manager de los Navegantes del Magallanes, con los medios de comunicación, luego de haber dirigido horas antes su primera práctica con el equipo.

El legendario receptor, ahora convertido en dirigente, estuvo acompañado del Presidente de la Junta Administradora del equipo, Maximiliano Branger, el Gerente Deportivo Luis Blasini y el Presidente de la LVBP Giussepe Palmisano.

Molina por supuesto no podía ocultar la alegría de finalmente estar iniciando esta nueva etapa en su carrera, su rostro hablaba por sí solo, y así lo dejó saber. «Estoy bien emocionado de estar acá en Venezuela y más con un equipo tradicional y ganador como el Magallanes. Tengo que darle gracias a Dios, a Luis (Blasini) y al señor Max (Branger) por darme la oportunidad, y por supuesto a mi hermano (Pablo) Sandoval que hizo todo posible para que se diera el contacto entre nosotros».

Yadier Molina al mando de Magallanes

Esa conversación entre Molina, Sandoval y José «Cafecito» Martínez bastó para dejar en claro los deseos del boricua de ser manager, y la directiva turca no dudó en nombrarlo como el nuevo timonel de cara a la temporada 2022-2023 de la LVBP.

«Hoy en particular nos sentimos bien contentos, honrados por la llegada de nuestro manager Yadier Molina», enfatizó Maximiliano Branger. «Una contratación que se hizo en abril, que se finiquitó en una noche, y nos satisface mucho el contar con él en las filas del Magallanes, un equipo histórico, el de más fanaticada y más popular de Venezuela».

Pero más allá de las emociones que implicaban el hecho de ya tener enfundada la camiseta de la nave turca y llevar a cabo su primera práctica con el equipo, Molina dejó claro que, a pesar de su falta de experiencia como dirigente, tiene el conocimiento necesario para tener éxito al mando de los turcos.

Estrenándose como manager

«No he tenido experiencia como manager, pero he estado 19 años en Grandes Ligas conduciendo a pitchers de gran nivel, y para mí el pitcheo y la defensa ganan campeonatos», detalló Molina. «Me siento bien preparado y listo, junto con mis coaches, para este nuevo reto. Sé que no va a ser fácil el asumir esta oportunidad viniendo de un campeonato, pero voy a estar aquí y dar todo lo que yo pueda dar. Mi meta es ser campeón y ganar la Serie del Caribe».

Yadier sabe que la guía y el conocimiento que le pueda aportar su staff de coaches, en el que se encuentra su hermano José Molina, será clave, puesto que considera que recibir consejos y saber escuchar es importante para mejorar cada día, y en este caso, desenvolverse de mejor manera en su nuevo rol.

Además, recordó que a lo largo de su carrera compartió con grandes dirigentes del béisbol de Grandes Ligas como Tony La Russa, José «Cheito» Oquendo, Lino Rivera y Dave Duncan, de los cuales adquirió grandes conocimientos que ahora pondrá en práctica.

Nuevo uniforme

Los Navegantes del Magallanes dieron a conocer de manera oficial sus indumentarias para la venidera zafra 2022-2023 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

El presidente de la junta administradora Maximiliano Branger, acompañado del directivo Pasquale Palmisano y los representantes de New Arrival, Gilberto Barreto y Ronald Rubio, realizaron el anuncio en las instalaciones del estadio José Bernardo Pérez de Valencia, específicamente frente a la boutique oficial del equipo, donde ya se encuentran a la venta los uniformes. “Es un placer para Magallanes anunciar esta alianza con New Arrival, que estará encargado de vestirnos desde este año”, expresó Branger.

Los turcos seguirán la tradición con respecto a su uniforme de home club, esta vez con los pantalones rayados, y usarán como indumentaria visitante la negra con amarilla. Además, el conjunto bucanero volverá a contar con una equipación alternativa, tal como utilizaba en años anteriores.

“Es un proyecto que hemos venido construyendo como marca. Estamos reforzando la identidad que ha venido teniendo Magallanes durante los últimos años y como resultado llegó esta alianza”, declaró uno de los representantes de New Arrival, Gilberto Barreto.

ACN/ Prensa Magallanes

