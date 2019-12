Yanet García cambia el clima cuando quiere

La Chica provocadora cambia el clima cuando quiere y se aparece con descarado atuendos que sube la temperatura a su antojo. Yanet García, la chica del Clima se aparece en video con un atuendo que que apenas le cubre su parte íntima.

La chica del clima subió la temperatura

El atuendo de Yanet García que apenas le cubre su parte íntima FOTO: MEZCALENT

Ahora si que Yanet García se ha pasado de provocadora. La última publicación de la conocida “chica del clima” ha causado una revolución total en Instagram ya que deja poco a la imaginación.

La que hasta ahora es presentadora de “Hoy” en Televisa se mostró con un atuendo para promocionar un producto. En la selfie se le ve a Yanet ligera de ropa con una prenda que a penas le cubre su parte íntima.

Ha sido toda una locura el video que ya tiene más de 2 millones de reproducciones.

ACN/redes/diarios

