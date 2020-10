¡Playoffs! Yanquis, Astros y Rays aseguran puestos; Aguilar y Arcia la sacaron (+ vídeos)

Yanquis barrió a Indios; lo mismo aplicó Astros contra Mellizos y Rays a expensas de Azulejos de Toronto para meterse en la Serie Divisional de la Liga Americana; mientras que Atléticos forzó el «bonito» ante Medias Blancas de Chicago.

En la Serie de comodines de la Nacional, que arrancó ayer, picaron adelante Bravos de Atlanta, Dogers de Los Ángeles, Cardenales de San Luis y Marlins de Miami.

Estas llaves volverán a la acción este jueves, mientras que pantiblancos y Atléticos lo harán también hoy para definir cual será el rival de los siderales.

El antesalista colombiano Gio Urshela fue el gran protagonista al pisar la goma con la carrera de poner adelante a los «mulos» en el noveno episodio, antes conectó un grand slam y Yanquis de Nueva York venció a Indios de Cleveland 10-9.

También la volaron Giancarlo Stanton y Gary Sánchez. Ahora se medirá por la Serie Divisional a Rays de Tampa Bay, que hizo lo propio contra Azulejos.

Por Mellizos, el venezolano Carlos Carrasco fue el abridor, aceptando dos imparables, cuatro anotaciones, dio tres boletos, ponchó a seis y no tuvo decisión; César Hernández de 4-2, doble, dos anotadas, impulsada; Sandy León jugó a la defensiva.

Por Yanquis, Gleyber Torres de 3-1.

Otro que sigue en pie es Astros de Houston que derrotó por segundo día corrido a Mellizos de Minnesota 3-1; que alarga la mala racha de 18 caídas en postemporada.

Su rival por la Serie Divisional será el ganador entre Atléticos y Medias Blancas.

Por Astros, el venezolano José Altuve de 4-0.

Por Mellizos, los criollos Luis Arráez de 4-0; Marwin González de 3-1, anotada.

https://twitter.com/LasMayores/status/1311407563225927684?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1311407563225927684%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%3Fquery%3Dhttps3A2F2Ftwitter.com2FLasMayores2Fstatus2F1311407563225927684widget%3DTweet

El jardinero derecho Hunter Renfroe conectó un grand slam y Rays de Tampa Bay venció a Azulejos de Toronto 8-2 en el segundo partido de la serie de comodines del «Nuevo Circuito» y barrió 2-0.

Ahora tendrá como rival a Yanquis de Nuava York.

El campocorto Marcus Semien y el bateador designado Khris Davis aportaron sendos cuadrangulares en las cuatro primeras entradas y Atléticos de Oakland venció a Medias Blancas de Chicago 5-3; en el segundo partido de la serie de comodín de la Liga Americana.

La victoria permitió a Atléticos empatar a 1-1 la serie y forzar el tercero y decisivo partido que van a disputar este jueves en el mismo escenario del Coliseum de Oakland.

Dodgers también dio el primer golpe a expensas de Cervceros de Milwaukee 4-2, en juego donde el venezolano Orlanda Arcia dio cuadrangular.

Por Cerveceros, Orlando Arcia de 3-1, jonrón, anotada, dos impulsadas; Avisail García de 4-3; Omr Narváez de 1-0.

En otra de las llaves, el maracayero Jesús Aguilar dio cuadrangular y Marlins de Miami doblegó a Cachorros de Chicago 5-1.

Por Marlins, los criollos Jesús Aguilar de 5-2, doble, jonrón, anotada, dos impulsadas; Miguel Rojas de 4-1, anotada.

Por Cachorros, Willson Contreras de 3-1, tubey.

CHICAGO??? More like CHICA GO MARLINS, BABY. pic.twitter.com/hzNIYargbQ

— Miami Marlins (@Marlins) September 30, 2020