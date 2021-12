Yeison Cortes, el profesional que le da brillo a las estrellas latinas

Yeison Cortes le da brillo a estrellas latinas. El profesional del maquilleje y estilista que reside en los Estados Unidos desde muy pequeño; con su dedicación y trabajo contante ha logrado materializar el «sueño americano», llegando a crear su propia línea de cosméticos, llamada «Celebrity Makeup»; con la cual busca seguir imponiéndose en este medio.

Tal ha sido la dedicación y constancia de Yeison Cortes que ha logrado que su rostro pueda aparecer en las emblemáticas pantallas de Times Square, un lugar en la cima del mundo; reservado solo para las personalidades abrazadas por el éxito.

«Deseo inspirar al mundo a ser su mejor versión. Para mí es muy valioso que se reconozca mi trabajo y ver expuesto mi rostro en Times Square NYC, realmente me hace sentir completo; lo que he logrado a través del maquillaje es lo que siempre soñé y por lo que he trabajado durante toda mi carrera; no ha sido fácil llegar hasta aquí»; comento Yeison Cortes desde «La Gran Manzana».

Yeison Cortes le da brillo a estrellas latinas

Con innumerables reconocimientos y premios a lo largo de su carrera; ha trabajado con grandes personalidades del medio del entretenimiento como la reconocida reportera Gelena Solano del programa «El Gordo y la Flaca».

Su talento también ha estado presente en grandes eventos y alfombras rojas como las de los Latin Grammys, Premios juventud, Premios Lo Nuestro, Teletón USA Foundation, Los 50 más bellos de People en Español, Noche de bienvenida de año nuevo en Times Square entre otros; siempre con un sin número de celebridades e invitados especiales, hasta ahí ha llegado Yeison Cortes.

Puedes ver más en sus redes sociales:

Instagram: https://www.instagram.com/ yeisoncortestv/

Facebook: https://www.facebook.com/ yeison.cortes.7

ACN/MAS/NP

No deje de leer: Valenciana Mafe Martino destaca en el mundo del maquillaje

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN