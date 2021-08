Young Ambitionz prepara nuevo disco para septiembre

Compartir





















Young Ambitionz prepara nuevo disco para este próximo mes de septiembre “No Off Dayz»; Juan Camilo Murillo, el colombiano, que se viene convirtiendo en un artista promesa en el género urbano en los Estados Unidos.

Prepara su nuevo disco llamado “No Off Dayz”. Proyecto en el cual incluirá importantes colaboraciones, productores de la talla de Millones All Day y Lil Nera encabezarán la lista; se espera que el próximo mes de septiembre ya esté disponible en todas las plataformas digitales de Young Ambitionz.

“El lanzamiento de mi nuevo álbum me tiene muy emocionado e ilusionado, realmente he trabajado muy duro. Espero contar con el apoyo y gusto de todo mi público y el que espero seguir conquistando, son días sin descanso, pero con la satisfacción de hacer lo que más me apasiona, mucha música. ”; expresó Young Ambitionz.

Young Ambitionz prepara nuevo disco

Cabe recordar muchos de sus éxitos y temas más sonados entre ellos, “Situaciones”, “We Different”; una de sus colaboraciones junto a Ft. 95 Viverse YNC- “Kruger” y que hacen parte del repertorio de música que inicia Young Ambitionz es prometedor; con el cual sigue buscando posicionar su carrera en esta industria.

Young Ambitionz, viajó a Estados Unidos para lograr la materialización de su más grande sueño; sigue trabajando muy duro y haciendo música de manera constante.

En 2018, lanzó su primer sencillo “Fat Bandz”, debido a la aceptación y apoyo siguió en el proceso; en 2020, soltó un EP de 8 canciones llamado “Gettin Money Boys”.

Suena en seis países

República Dominicana, Argentina, Miami, México, New Jersey, Atlanta y Los Ángeles son los países y ciudades donde sus canciones se han escuchado de manera exponencial.

Young Ambitionz, lucha por ver su carrera en lo más alto; quiere colaborar con grandes artistas y espera que su nuevo álbum sea del agrado del público.

Puedes ver más en: Instagram:https://www.instagram.com/youngambitionzz/ Facebook:https://www.facebook.com/ambitionz305/ Youtube: https://youtube.com/c/YoungAmbitionz.

ACN/MAS/NP

No deje de leer: ¡Para bailar! Marialé lanzó su tema “Yo Quiero Estar Junto a Ti” con Diveana

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN