Yulieth Tejada es una deportista con historia inspiradora

Yulieth Tejada: una deportista con una historia inspiradora. Es una atleta y experta en nutrición; que para hoy lograr estar en el más alto nivel del deporte tuvo que hacer un esfuerzo de exigencia máxima en su vida.

Es una deportista que se ha convertido en un ejemplo de superación personal; busca influir de manera positiva en la vida de muchas personas que desean convertirse en su mejor versión.

Una mujer que cambió la historia de su vida gracias al deporte y junto a su mentalidad ganadora, superando cualquier obstáculo; demostró que la persistencia y sacrificio son grandes herramientas para llegar hasta donde hoy ha podido. De su disciplina en el deporte dejará importantes precedentes en muchas vidas.

Yulieth Katherine Tejada, nacida en Colombia, radicada en Estados Unidos y dedicada al estilo de vida fitness; su profesión como nutricionista la ha llevado a educar a las personas y a concientizar que una alimentación adecuada es el componente necesario para conservar un estado de salud óptimo y alcanzar un mayor rendimiento.

Destacada en Instagram, por ser guía y consejera, red en la que cuenta con más de 171 mil seguidores. Tejada, usa esta herramienta para mostrar e influir, que al implementar y adaptarnos a los hábitos de vida saludable, podemos lograr asombrosos resultados.

“Cuando entrenas el cuerpo, entrenas la mente. Llevar un estilo de vida sano, comer saludable, es la fuente más efectiva para mejorar nuestro cuerpo y ánimo, sin duda. Sigo aprendiendo y formándome a diario»; expresó Tejada.

“Muchas críticas recibí cuando me convertí en madre, hay quienes me dijeron “ya todo se acabó”, pero al contrario, no me detuve, no perdí mi determinación por lo que quiero, voy por ello, sigo avanzando hasta tenerlo todo en mi carrera”; concluyó.

Yulieth, ve todo su proceso como una oportunidad para cambiar los prejuicios y mentalidad de un mundo que en ocasiones no reconoce el lugar de la mujer en el deporte.

