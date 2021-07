A horas de que Yulimar y Antonio ondeen el pabellón nacional en Tokio 2020

Primer récord olímpico en Tokio 2020, a horas de comenzar la ceremonia que oficialmente le dará el arranque a a justa ecuménica, que ya ve acción en softbol, fútbol, tiro con arco y remo.

Fue precisamente la arquera surcoreana An San quien batió este viernes (hora de Tokio) al primer récord de la cita ecuménica; antes siquiera de que hayan sido oficialmente inaugurados, al lograr una puntuación de 680 en la ronda de ránking disputada para establecer los emparejamientos de 1/32 de final.

An, sexta en los campeonatos asiáticos, superó los 673 puntos que tenía la ucraniana Lina Herasymenko desde los Juegos de Atlanta’96; un buen augurio para una cita que ya fue bautizada como los «Juegos de la pandemia» y no es para menos, si en la ciudad sede y otras no podrán asistir aficionados por el rebrote del covid.



Las tres primeras arqueras clasificadas en esta ronda previa fueron las participantes surcoreanas; que también nos indica la gran rivalidad que se viene en esta disciplina, sobre todo con las mexicanas. Los treintaidosavos de final se disputarán el día 27.

Pero no fue el único registro batido en esta viernes de Tokio; el remo doble masculino fue el otro récord, que se batió en dos ocasiones casi seguidas.

Hugo Boucheron y Matthieu Androdias, remadores franceses, hicieron un tiempo de 6:10:45, rompiendo la vieja marca de 6:11:30 impuesto por Nueva Zelanda en Londres 2012; pero solo dos carreras después, Melvin Twellaar y Stef Broenink lograron bajar el tiempo a 6:08:38.

El remero peruano Álvaro Torres se clasificó este viernes para los cuartos de final; de los Juegos Olímpicos de Tokio en la prueba de skiff al ser tercero en su serie.

El griego Stefanos Ntouskos ganó esa regata con un tiempo de 6:59.49; seguido del neozelandés Jordan Parry con 7:04.45 y de Torres con 7:07.92.

Torres, de 28 años, ganó su plaza en Tokio en el preolímpico del pasado marzo en Río de Janeiro.

Pasaban directamente los tres primeros. El resto, entre ellos el dominicano Jorge Vasquez (quinto con 7:43.71); primer deportista de su país que compite en este deporte, entró en la repesca.

En femenino, Verónica Toro, primera remera puertorriqueña en la historia JJOO debutó con un tercer puesto en la primera ronda de skiff; que le dio el pase directo a los cuartos de final.

La rusa Hanna Prakatsen marcó el mejor tiempo en su serie con 7:48.74; escoltada de la china Yan Jiang con 7:53.14 y de Verónica Toro con 8:11.57.

La neozelandesa Emma Twigg fue la más rápida de todas las serie con una marca de 7:35.22.

Río de Janeiro, sede de los Juegos Olímpicos de 2016, reencendió en la noche de este jueves su pebetero en un acto simbólico para pasar el testigo a Tokio; que el viernes inaugura la versión de 2020, con un año de retraso.



Durante la ceremonia que marca el paso del testigo; dos menores, alumnos de una villa olímpica municipal, encendieron el pebetero ante el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, y el cónsul general de Japón Ken Hashiba.

The new Olympic Best Time set by France in heat 1 has already been BROKEN!

Stefan Broenink and Melvin Twellaar of the Netherlands win heat 4 in a time of 6:08:38.#olympicrowing #rowing #worldrowing #Tokyo2020 pic.twitter.com/Q8aoayHPd3

— World Rowing (@WorldRowing) July 23, 2021