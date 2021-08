Yulimar regresa a la acción y recibirá homenaje en el Camp Nou

Compartir





















La atleta venezolana y campeona olímpica en triple salto, Yulimar Rojas hará saque de honor del juego entre Barcelona y Getafe perteneciente a la tercera jornada de LaLiga; que se disputará el próximo domingo en el Camp Nou, pero mañana jueves 26 de agosto volverá a la cción en la Liga de Diamante, en Lausana, Suiza.



Rojas, quien además de ganar el oro en los Juegos Olímpicos de Tokio batió el récord del mundo de la modalidad con un salto de 15,67 metros, es una atleta que pertenece a la sección de atletismo del Barcelona desde 2016.

Yulimar Rojas hará saque de honor

En Tokio se convirtió en la primera deportista de la historia del club azulgrana en ganar un oro olímpico y consiguió el único metal de un deportista perteneciente al Barcelona en un deporte individual; el resto de medallas, 12, se lograron en deportes de equipo.

Ahora, la caraqueña recibirá un homanaje ante los aficionados del fútbol presentes en el Camp Nou; que recibe el domingo a Getafe.

Lista para competir en Liga de Diamante

Yulimar Rojas, es consciente de que ha dado «un gran salto»; pero asegura que puede «dar más»; en vísperas de su participación en la reunión Athletissima de Lausana (Suiza), de la Diamond League (Liga de Diamante).

«Después de los Juegos he seguido enfocada en los entrenamientos para dar lo mejor de mí, pero más que nada disfrutando de lo que queda de año. Sé que he dado un gran salto en los Juegos Olímpicos, pero puedo dar más de lo que he dado hasta ahora«; afirmó en la rueda de prensa oficial de los atletas participantes.

Yulimar promete «dar un buen espectáculo» a los aficionados que este jueves 26 d agosto estarán presentes en el estadio de La Pontaise, más de 12.000.

En cuanto al resto de la temporada atlética, Yulimar Rojas confirmó que estará en Zúrich, en la final de la Diamond League; que se disputará los días 8 y 9 de septiembre próximo.

«Es importante para mí, deseo mucho conquistar este preciado premio y ser feliz saltando, amando esto, que es mi vida»; concluyó.

Lausana acoge a los héroes de Tokio 2020

Con la notable excepción del catarí Mutaz Essa Barshim, campeón de altura ex-aequo con el italiano Gianmarco Tamberi; los grandes protagonistas de los Juegos Olímpicos de Tokio se reúnen este jueves en la Athletissima de Lausana para zanjar diferencias.

Una inoportuna convocatoria del emir de Catar, Sheikh Tamin bin Hamad Al-Thani, a Barshim para que asista a una recepción este jueves ha truncado el esperado «desempate» entre los dos campeones olímpicos; que en Tokio resolvieron compartir el título y colgarse sendas medallas de oro con la anuencia del juez.

Tamberi se las verá, en cambio, con otro atleta que también saltó 2,37 metros en Tokio y que subió con los dos campeones al podio; el bielorruso Maksim Nedasekau.

A saber

Un total 18 los campeones olímpicos que competirán en la Athletissima de Lausana, novena etapa de la Diamond League: Yulimar Rojas y el noruego Karsten Warholm, oros con récords del mundo en Tokio; el pertiguista sueco Armand Duplantis y la triple medallista de oro en velocidad, la jamaicana Elaine Thompson-Herah, el lanzador de peso estadounidense Ryan Crouser, el noruego Jakob Ingebrigtsen, nuevo campeón de 1.500, figuran en la constelación de estrellas.



