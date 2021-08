Yulimar le tomó «gustico» saltar más de 15 metros (+ vídeo)

Compartir





















Primer intento 15.56 metros, pero con el viento a favor ¡Lástima!, pero luego Yulimar Rojas implantó nueva marca en la Liga de Diamante en triple salto, en la reunión Athletissima de Lausana, en Suiza.

La caraqueña sigue volando y esta vez no dejó para nadie, porque de los cuatro intentos, uno fue nulo, pero los otros tres estuvieron por encima de los 15 metros, solo que el primero, por tener el tiempo a favor, queda para la anécdota

Con todo y eso, Yulimar, tras fallar en su segunda salida, la tomó con tranquilidad para el tercero; donde llegó sus extremidades inferiores hasta 15 metros y 42 centímetros.

Luego en el cuarto, aumentó la marca a 15.52, nuevo récord en el Meeting de la Liga de Diamante y el segundo mejor registro histórico del planeta; tras su récord mundial de 15.67 que le valió la medalla de oro olímpica en Tokio 2020 el pasado 1 de octubre.

Yulimar Rojas implantó nueva marca en Liga de Diamante

Si los 15.56 que Rojas firmó en su primer salto no tienen validez estadística por un exceso de viento, +3,5 metros por segundo, los 15.52 que la venezolana alcanzó en su cuarto intento; suponen el segundo mejor salto de todos los tiempos.

Ahora el salto de 15.50 metros de la ucraniana Inessa Kravets récord del mundo (1995) antes de la cita olímpica, pasó a ser el tercer registro.

La escoltaron en el podio la jamaiquina Shanieka Ricketts y la israelí Hanna Minenko, pero ninguna llegó a los 15 metros de la reina del triple salto.

Otros ganadores

Por su parte, la jamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce se tomó la revancha de la derrota sufrida ante su compatriota Elaine Thompson-Herah en la final de los 100 metros lisos de los Juegos de Tokio, tras imponerse en Lausana, décima etapa de la Liga de Diamante, con un tiempo de 10.60 segundos, la tercera mejor marca mundial de todos los tiempos.

No pudo el pertiguista sueco Armand Duplantis, oro en Tokio, pero esta vez no entró al podio; es que el vigente campeón olímpico y plusmarquista mundial de la especialidad no sólo no logró el triunfo y concluyó cuarto con unos «discretísimos» 5,62 metros.

El ganador fue el estadounidense Chris Nilsen, plata en Tokio, que superó el listón a la primera para alzarse con la victoria.

Si logró el triunfo el noruego Jakob Ingebrigtsen en la final de los 3.000; pero el nórdico, campeón olímpico de los 1.500, nunca estuvo en disposición de poder asaltar el récord de Europa -7:30.76- del belga Mohammed Mourhit, tras imponerse con un tiempo de 7:33.06.

Asimismo, el también noruego Karsten Warholm, campeón olímpico y plusmarquista mundial de los 400 vallas, tan sólo pudo ser cuarto en su incursión en los 400 lisos; tras firmar un crono de 45.51 segundos, 34 centésimas más que el ganador de la prueba, el estadounidense Wilbert London, que se alzó con la victoria con un tiempo de 45.17.

