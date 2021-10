Yulimar Rojas nominada otra vez para Mejor Atleta Mundial femenina 2021

El mexicano Sergio «Checo» Pérez dominó segunda práctica del Gran Premio de Estados Unidos que se celebra en el Circuito de las Américas, en Austin (Texas); donde el campeón del mundo, el británico Lewis Hamilton y el aspirante, Max Verstappen tuvieron un pique, que deja las cosas para mañana algo álgidas.

Con algunas vueltas anuladas por superar los límites de pista; entre ellas una de Hamilton que habría sido la mejor de las dos tandas del viernes, la batalla prevista para el domingo se adelantó al primer día.

En una vuelta intensa coincidieron en pista Hamilton y Verstappen, que estuvieron rueda a rueda, separados por centímetros. El neerlandés le llamó «idiota estúpido» por radio, con peineta incluida.

Hubo mucho tráfico y muchos tuvieron que abortar sus vueltas rápidas; como el propio ‘Mad’ Max.

Pérez firmó el mejor crono (1:34.946) y fue el único capaz de bajar de 35; el británico Lando Norris (McLaren) fue segundo (1:35.203); detrás de ellos, los Mercedes de Lewis Hamilton y Valtteri Bottas.

“Hoy fue un buen día y la segunda sesión fue prometedora, pero mañana estará muy apretado en la clasificación. Sin duda, Mercedes estaba muy fuerte, así que veremos qué tienen cuando sea necesario»; dijo Sergio Pérez en declaraciones que facilitó su equipo.

Pérez advirtió de que deben «encontrar un par de décimas» para poder estar en la pole para la carrera del domingo. «Hay mucho por hacer ahora con los ingenieros para intentar mejorar el coche. Creo que hay cierto margen para mejorar nuestro ritmo de carrera y la degradación de los neumáticos, pero en general fue un viernes positivo»; valoró.

Tras Verstappen, octavo (1:35.824), el Ferrari de Carlos Sainz, a más de tres décimas de su compañero de equipo, el monegasco Charles Leclerc; mientras que Fernando Alonso, incómodo y con una salida final, fue decimotercero, ya en 36.

Mañana sábado 23 de octubre se celebrará la tercera práctica; para luego dar paso a los «pole» que ordenará la carrera del domingo.

Neck and neck in the title battle, and in FP2 😲 #USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/wXuBD6kecG

— Formula 1 (@F1) October 22, 2021