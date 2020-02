Yulimar Rojas buscará lo más alto del podio este domingo en Francia

La deportista venezolana Yulimar Rojas, volverá a ver acción este domingo 9 de febrero con su salto triple en Francia.

Su primera competencia del 2020, será el Meeting Metz Moselle Athlelor en Francia; donde Rojas comenzará a calentar motores y buscará llegar a los más alto del podio en su especialidad. para lo que será su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

La tetracampeona del salto triple, asistirá a Francia, tras colgarse la medalla de dorada en el Mundial en Doha; donde consiguió un salto de 15,37 metros.

Yulimar Rojas motivada y preparada

Después de sus últimos encuentros internacionales, Yulimar Rojas regresó a Venezuela; para compartir con su familia y demás seres queridos.

«Cuando comparto con mi familia, me motivan. Ellos son mi motor. Lo que hago es por ellos, por mi país. Mientras estuve en casa, también me preparé físicamente y mentalmente. Estuvo bien, luego regresé a España con las fuerzas al 100% y completamos la preparación en Portugal», comentó la criolla.

En relación a las próximas competiciones, aseguró que le servirán de preparación y fogueo; para los juegos de Tokio 2020 en el mes de julio.

En este caso, Rojas tiene como meta superar el récord mundial de 15.50m alcanzado por la ucraniana Inessa Kravets.

Es por ello, que para lograr pulverizar ese record, Yulimar Rojas aseguró; que «me he preparado para esto. Siempre me preguntan ¿Cuándo va a llegar? Y yo realmente no lo sé. Controlo mi ansiedad porque espero que llegue pronto».

En este sentido, expresó también que se siente muy feliz por iniciar con su prueba. «Estoy enfocada en ir el domingo a hacer un buen trabajo y a disfrutar que es lo que me importa en estos momentos. Es una buena competencia para dar inicio a mi 2020 y para dejar registros. Seguimos enfocados en Tokio que es la meta de este año».

Sobre el Meeting Metz Moselle Athlelor en Francia, algunas de las rivales de Yulimar Rojas serán; Ana Peleteiro (España), Nubia Soares (Brasil), Susana Costa (Portugal), Dovilė Kilty (Lithuania), Patricia Sarrapio (España); además de Ottavia Cestonaro (Italia), Jessie Maduka (Alemania) y Yekaterina Sariyeva (Azerbajan).

Con información: Panorama/Agencias/Foto: Cortesía

Lee también: