Yulimar Rojas posó para una prestigiosa marca de relojes suizos

La reina del salto triple, Yulimar Rojas, no para, esta vez la atleta posó como modelo para una prestigiosa marca de relojes suizos.

“Fue un día increíble junto a la familia de Omega Watches”, comentó la reina del salto triple tras compartir algunas imágenes de su sesión fotográfica. La publicación de Rojas cuenta con 2400 «Me Gusta» y más de 100 comentarios de sus seguidores.

La venezolana formó parte de la lista de invitados VIP de Omega que, también incluye al actor español Miguel Bernadeau, el presentador de televisión aleman Ayan Yuruk, el modelo barcelonés Xavier Serrano, el actor y modelo español Manu Ríos y la actriz Miriam Leona.

La campaña, lanzada por la marca de relojes suizos, lleva como objetivo rendir tributo a las mujeres. “Tiempo de ellas en Madrid… Aquí el lanzamiento en tributo de las mujeres que nos hacen vivir muchos hermosos momentos…”, comparte la marca omega en su cuenta de Twitter.

Her Time Madrid. The launch of our tribute to women’s watchmaking produced many beautiful moments. Enjoy! https://t.co/9r1pkAc9lM#OMEGAHerTime #MiriamLeone@itsMBernardeau @TeamRojas45 @manuriosfdez pic.twitter.com/rHiMLfBJZF

— OMEGA (@omegawatches) June 2, 2022