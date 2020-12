Yulimar Rojas se alza con premio «Atleta del Año» 2020 en Venezuela (+ vídeo)

La dueña del récord universal indoor del salto triple, Yulimar Rojas «Atleta del Año» 2020, elección realizada ayer por el Círculo de Periodistas Deportivos de Venezuela (CPD).

Un premio, que este año se fusionó en uno solo (se entrega en amateur y profesional), donde entre los diez primeros, tres son futbolistas.

Rojas, de 25 años de edad, invicta en temporada de cuatro concursos indoor y al aire libre, incluida mejor marca del año al aire libre 14,71 metros y el récord del mundo bajo techo con salto de 15,43 metros, conquista así su cuarto Atleta del Año.

Eso la convierte en la mujer con más lauros en su haber desde que el premio fuese instituido en 1944; donde Luis Aparicio, con siete, Andrés Galarraga (6) y Miguel Cabrera (5), son los deportistas con más premios del CPD.

Yulimar Rojas «Atleta del Año 2020»

“Estoy muy feliz y agradecida con el Círculo de Periodistas Deportivos, por consagrarme este 2020 como la Atleta del Año”; expresó Yulimar Rojas.

“Esto me motiva a seguir adelante, a seguir dejando el nombre de mi país en alto, y dando de qué hablar en el mundo deportivo; que el Círculo de Periodistas Deportivos esté allí a mi lado como lo han estado, apoyándome”, agregó Rojas, que adicionó un lauro más a su colección de premios del 2016, 2017 y 2019.

Otros finalistas

El grandeliga de Bravos de Atlanta, Ronald Acuña Jr. finalizó como el primer finalista en la selección de la prensa; también fueron reconocidos la futbolista Oriana Altuve (segunda finalista); el múltiple campeón mundial del karate, Antonio Díaz (tercero); el futbolista Yangel Herrera del Granada FC español y la Vinotinto (cuarto) y Rubén Limardo, gloria de la esgrima mundial (quinto).

Asignadas menciones especiales

Pese a que no hubo votación para el resto de los premios, la Junta Directiva asignó menciones especiales.

Así fue declarada Katiuska Santaella, presidenta de la Federación Venezolana de Judo y Eduardo Álvarez, presidente del Comité Olímpico Venezolano, como Dirigentes del Año 2020; se reconoció la labor del COV y del Mindeporte/ IND como Entidades Deportivas del Año.

También fueron reconocidos el Equipo Nacional de Voleibol Masculino y su director técnico Ronald Sarti como Selección y Entrenador del Año, respectivamente; Cardenales de Lara, campeón de la campaña 2019-2020 del béisbol profesional, como Equipo Profesional del Año.

Se eligió para un solo renglón

El proceso de selección del premio Atleta del Año correspondiente al 2020 se ajustó a las circunstancias especiales que vivió el deporte debido a la pandemia por el Covid-19.

En ese sentido, de forma extraordinaria, el CPD propuso la elección del deportista más destacado de 2020 a un sólo renglón. En condiciones normales, se exalta el trabajo del mejor atleta amateur y el mejor profesional.

Este año, 108 periodistas de la fuente deportiva se expresaron en el proceso promovido por el Círculo de Periodistas Deportivos. De ellos, 100 marcaron su papeleta con el nombre de Yulimar Rojas como ganadora.

Asimismo, se otorgaron 10 puntos por cada voto al ganador; 7 puntos al voto para el primer finalista; 5 para el segundo; 4 para el tercero; 3 para el cuarto y 2 para el quinto.

Minuto de silencio por los que partieron

Igualmente, durante el anuncio de los resultados del Premio Atleta del Año, se guardó un minuto de silencio, en recuerdo de los cepedistas, colegas comunicadores sociales de la fuente deportiva, atletas y ex atletas, que partieron de este mundo durante 2020.

Entre ellos el «Señor Baloncesto», Leonardo Rodríguez, ex presidente del CPD; los periodistas y reporteros gráficos Rafael Mujica, Enrique “Chichí” Hurtado, Miguel SanMartín, Santos Colmenares, Ángel Navas Aveledo, Rinolfo Quintero; la «Dama Olímpica», Doña Flor Isava; la leyenda del beisbol, Remigio Hermoso; la ex atleta paralímpica Sarai Marcano, “Chinto” Hidalgo, pilar del atletismo; la futbolista Javiela Liendo, el ex bigleaguer Jhonny Paredes, Michel Martínez, del bádminton, entre otros, recordados amigos del periodismo y el deporte a quien siempre recordaremos.

Últimas 10 ediciones

Año Profesional Amateurs

2020 Yulimar Rojas (único para los dos renglones)

2019 Ronald Acuña (Beisbol) | Yulimar Rojas (Atletismo)

2018 Ronald Acuña (Beisbol) | Katherine Echandía (Pesas)

2017 José Altuve (Beisbol) | Yulimar Rojas (Atletismo)

2016 José Altuve (Beisbol) | Yulimar Rojas (Atletismo)

2015 Miguel Cabrera (Beisbol) |Stefany Hernández (BMX)

2014 José Altuve (Beisbol) |Andreína Pinto (Natación)

2013 Miguel Cabrera (Beisbol) | Robeilys Peinado (Atletismo)

2012 Miguel Cabrera (Beisbol) | Rubén Limardo (Esgrima)

2011 Miguel Cabrera (Beisbol) | Daniela Larreal (Ciclismo)

ACN/MAS/Prensa CPD

