Le bastó un salto a Yulimar y Ahymara se despide (+ vídeo)

Compartir





















Yulimar Rojas se mete a la final del salto triple de los Juegos de Tokio 2020; pero Ahymara Espinoza se despidió en la prueba de lanzamiento de bala en el arranque del atletismo, donde Venezuela está representada por cuatro mujeres (Rosa Rodríguez, martillo y Robeilys Peinado, garrocha).

Así fue día 30 de julio hasta los momentos para los atletas venezolanos, quedando para esta noche la prueba de clasificación de Daniel Dhers, el ciclismo X Freestyle (10:20 pm); además de la competencia de Mestre Jr, que se metió en semis de los 50 metros libre y buscará emular lo hecho por su padre hace ya 37 años.

Yulimar Rojas se mete a la final

La ficha de favorita A1 sigue en la ambiente para Yulimar Rojas, porque con un solo salto de los tres que tenía en la agenda, le bastó para lograr su boleto a la final olímpica; la segunda en su fructífera historia.

Rojas, de 25 años de edad, que se presentó con su mejor salto del año (15,43 metros); no hizo mucho esfuerzo para dar un brinco de 14,77 metros, que dejó 39 centímetros antes de la línea del salto; lo que indica su superioridad.

Pero también se metió de nuevo a una final, la colombiana Caterine Ibargüen, la doble dorada de la prueba; quien hace cinco años doblegó a Yulimar, aunque su mejor registro fue de 14,37 (la peor marca de las ocho finalistas); pero antes de eso llegó a estar fuera de la fiesta final (14.02).

La compañero de la criolla, la española Ana Peleteiro (las entrena cubano Iván Pedrozo), campeona de Europa bajo techo, se ubico segunda con su mejor salto de 14,62, en su segundo intento (el primero de 14,34); trío que compitió en el grupo A y avisa por donde «van los tiros para la final del domingo 1 de agosto (7:15 am, hora venezolana).

Líder mundial del año con 15,43, Yulimar fue subcampeona olímpica en Río 2016, por detrás de Ibargüen, y es la gran favorita para colgarse aquí la medalla de oro.

Mientras que en el grupo B, también pasaron a la final Thea Lafond (Dominica, 14,60); Patricia Mamona (Portugal, 14,54); Liadagmis Povea (Cuba, 14,50) y Shanieka Rittkets (Jamaica, 14,43). La márca mínima era de 14,40.

Ahymara Espinoza se quedó en bala

No corrió con la misma suerte, la lanzadora de bala, Ahymara Espinoza, quien en impulsó el peso a 17,17 metros, puesto 12 en su serie y por ende no pasó a la final; que también se disputará el domingo.

La mirandina, de 36 años edad, cierra este ciclo olímpico, en su segunda participación en una cita universal; aunque en Río 2016, su mejor marca fue de 17,27m.

Impresiones

«Estoy muy contenta porque desde que llegué todo está saliendo de la manera que quiero». Yulimar Rojas

«El clima se esta haciendo notar con la humedad y el calor, pero a mi, particularmente, este clima me agrada. No me importa competir en estas circunstancias y sé que para el domingo el clima será parecido, así que, por mí, perfecto». Yulimar Rojas

«Siempre hay que respetar a las rivales porque todas son buenas. La prueba es que están aquí y se han ganado estar en la final. Mi principal lucha es conmigo misma». Yulimar Rojas

ACN/MAS/Agencias

No deje de leer: Daniel Dhers debuta en Tokio y es otra de las esperanzas

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN