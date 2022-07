Lampaert sorprende en la crono y es primero en vestirse de amarillo (+ video)

El belga Yves Lampaert ganó la contrarreloj inaugural del Tour de Francia; este viernes 1 de julio por las calles de Copenhague, y se enfundó el primer maillot amarillo de la 109ª edición de la ronda francesa.

Tadej Pogacar, vigente campeón del Tour, fue tercero en la etapa; pero el esloveno sacó tiempo al resto de favoritos en esta etapa que se vio afectada por la lluvia.

El flamenco Lampaert, de 31 años y campeón del Bélgica de contrarreloj en dos ocasiones, no corría la ‘Grande boucle’ desde 2019; aunque es uno de los hombres asentados en el Quick-Step, sobre todo en las clásicas (3º en la París-Roubaix 2019).

Beneficiado por un asfalto menos empapado, Lampaert privó por 5 segundos a su compatriota Wout van Aert del maillot amarillo; después tuvo que esperar la llegada de los 60 últimos corredores para certificar su primera victoria en el Tour.

«¡Realmente no me esperaba esto! Me va a explotar la cabeza, esperaba hacer un top-10, eso habría estado muy bien y voy y gano a los mejores, Van Aert, Ganna, Van der Poel…»; celebró Lampaert.

Todos los equipos tuvieron que lidiar con la presencia de lluvia y de suelo mojado. Porque el agua estuvo presente a lo largo de toda la etapa; contrariamente a lo anunciado por las previsiones, que habían llevado a la presencia de los favoritos a la primera mitad del orden de salida.

Por detrás de Lampaert y Van Aert, Pogacar fue tercero en la etapa y lo hizo mejor que todos sus rivales por la clasificación general; el danés Jonas Vingegaard, ovacionado por la multitud que desafió a la lluvia, se dejó 8 segundos respecto al vigente campeón; mientras que el esloveno Primoz Roglic paró el crono un segundo después que su compañero del Jumbo.

Prudente en las curvas pero muy ágil, Pogacar sacó tiempo a sus rivales y se mostró confiado e impermeable a la presión; poco antes de la salida reía a carcajadas.

Muy concentrado por su parte, Van Aert negoció mejor las curvas de un recorrido que visitaba los enclaves turísticos de la capital danesa; luego de haber salido un minuto después que el italiano Filippo Ganna, mejoró en más de cinco segundos el registro del campeón del mundo de contrarreloj, lastrado por un pinchazo en la rueda trasera en los últimos kilómetros.

Aunque finalizó muy cerca del maillot amarillo, una prenda por la que peleará sin duda los próximos días, Van Aert no logró proseguir con su serie de victorias en el Tour después de haber conquistado las dos últimas etapas de la edición 2021; la contrarreloj de Libourne (30,8 km) y el esprint en los Campos Elíseos de París.

Su equipo Jumbo colocó a tres corredores entre los ocho primeros.

Actuación colombiana

Entre los colombianos, Daniel Martínez (Ineos) cedió 44 segundos respecto al ganador; Nairo Quintana (Arkea) 49 segundos, y Rigoberto Urán (EF) 1 minuto y 14 segundos. El británico del Ineos Adam Yates quedó a 16 segundos de Pogacar.

El sábado, la segunda etapa del Tour (202,2 kilómetros), también sobre suelo danés, finalizará con el paso por el Grand Belt, el brazo de mar que separa dos grandes islas de Dinamarca, para llegar a Nyborg.

La etapa, con un recorrido sobre llano pero expuesto al viento, podría verse de nuevo afectada por las condiciones climáticas.

