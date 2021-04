Zac Efron «no se parece igualito» (+ vídeo)

Uno de los actores más reconocidos de la industria cinematográfica; ha participado en diferentes películas y es recordado por ser el galán de la saga de Disney, High School Musical, Zac Efron se operó el rostro.

Hace un par de años, Efron se sumó al grupo de celebridades que promueven las causas ambientalistas; de hecho, filmó una serie con Netflix llamada Down To Earth with Zac Efron, donde recorre diferentes países del mundo conociendo sus estrategias ambientales y las formas de vida sustentable.

Sin embargo, este viernes el actor fue tendencia en redes sociales debido a su aparición en el video Earth Day! The Musical; un video exclusivo de Facebook Watch donde aparecieron artistas como Justin Bieber, Maluma y Steve Aoki y que buscaba transmitir un mensaje de protección de la naturaleza en el marco del Día Mundial de la Tierra.

En el video, Efron envió un mensaje sobre la importancia de la restauración de la tierra y las acciones concretas para poder cuidar el planeta; sin embargo, su mensaje pasó a segundo plano pues muchas de las personas que vieron el video quedaron sorprendidos por el aspecto físico del actor.

Zac Efron se operó el rostro

Efron siempre se ha caracterizado por ser un hombre atractivo y un rostro especialmente llamativo, pero esta vez, sus pómulos más pronunciados, sus labios más abultados, sus ojos hundidos y su cara hinchada; llevaron a la conclusión de los internautas de que el actor probablemente se sometió a alguna intervención quirúrgica.

En redes sociales, las bromas no se hicieron esperar y el actor rápidamente se convirtió en tendencia con memes que lo comparan con celebridades que han sido víctimas de la mala praxis en procedimientos estéticos, como Gabriel Corrado y Ricky Fort; y de caricaturas como “el calamardo guapo”.

No lo «pelaron» en las redes

“¡Me ausento unos días y Zac Efron se desgracia la cara! Pasen el contacto del que le hizo esto para ir a romperle su madre”; comentó el usuario @justagirluknow.

“Diosito, sabes que nunca te pido nada, pero por favor que Zac Efron vuelva a ser guapo”; escribió @AndresSerafin_ en la red social. “Voy a demandar al cirujano plástico que le hizo eso a Zac Efron”, comentó el usuario @Danyween.

No se pronuncia

Sin embargo, hasta el momento, el actor de películas como Ted Bundy y el remake de Baywatch, no se ha referido a su aspecto físico; ni ha confirmado si se practicó algún procedimiento estético.

La última fotografía publicada por el actor tiene que ver precisamente con el Día de la Tierra;. en ella, Efron está acompañado con miembros de la organización Girringun, conformada por nueve grupos tribales que luchan por la conservación del medio ambiente en Cardwell, Australia.

Acompañando la imagen, el actor publicó el siguiente mensaje: “Es el día de la Tierra. Me siento muy bendecido por tener la oportunidad de viajar y ver todas las cosas increíbles que las personas están haciendo por el planeta. Es un mundo hermoso, vamos a protegerlo. Aprendiendo de ‘Grirringun’ cómo manejar la tierra a través de incendios culturales”.

Filma de nuevo con Netflix

Zac Efron se operó el rostro y actualmente se encuentra filmando la segunda temporada de su serie con Netflix y también se sumó al grupo de celebridades que apoya la causa #SaveRalph; una campaña impulsada por la Humane Society International para prohibir la experimentación in vivo.

“Conozcan a Ralph. Ha tenido una vida difícil, lo cual no es sorprendente porque es utilizado para probar cosméticos. Vamos a trabajar juntos para ayudar a animales como Ralph firmando la petición de Humane Society International”, escribió Zac hace un par de semanas.

