Tras darle brutal golpiza a su novia, sentencian a exjugador de NFL Zac Stacy (+ vídeo)

Zac Stacy sentenciado a prisión por golpear salvajemente a su novia. El exjugador de la NFL, estará en la cárcel seis meses y a un año de libertad condicional luego de que le propinó una golpiza a su pareja, hechos que ocurrieron a mediados de 2021 y que fueron exhibidos en un video que circula en redes sociales.

Stacy, quien fue corredor y jugó para los Jets de Nueva York y los Rams, fue denunciado por violencia doméstica; pues según se aprecia en las imágenes la víctima de nombre Kristin Evans, en primera instancia sufre varios golpes con la mano y posteriormente es arrojada contra la pared y se estrella con un televisor.

De acuerdo con reportes periodísticos, la declaración señala que el exjugador golpeó a su entonces pareja en el lado derecho de la cabeza, para luego levantarla y arrojarla contra el televisor; Stacy continuó gritándole y golpeándola mientras se levantaba del suelo, antes de lanzarla a la silla del bebé de ambos.

El motivo de la furia y agresión del exjugador de la NFL, según trascendió, habría sido que quería que la mujer le devolviera el dinero del alquiler del lugar en el que vivían.

“Mientras todavía estaba en el suelo suplicándole que se detuviera, la levantó y la arrojó contra un andador para bebés, haciendo que el objeto se rompiera”; señala el documento.

Por su parte, Evans declaró: “Me golpeó las piernas, me abofeteó, me levantó por los brazos y me arrojó contra mi ventana, que se rompió. Tenía vidrios en los pies que yo misma quité”; dijo.

Según trascendió, el agresor se declaró culpable de dos cargos de delito criminal; mientras que los de agresión fueron retirados como parte de un acuerdo con las autoridades del condado de Orange.

Zac Stacy fue condenado a 6 meses de cárcel por atacar así a su novia delante de su hijo. El ex #NFL podría ser otro de los jugadores con encefalopatía crónica pic.twitter.com/yBY9s13U9L — 🏆 Juan Carlos Vázquez (@elnarrador) March 3, 2023

