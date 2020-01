Zapatos baratos producirá gobierno y empresas privadas

Una serie de recursos para la producción de 20 millones de zapatos; a través del «Plan Z», aprobó el presidente de la República, Nicolás Maduro, este miércoles.

«Este año vamos a construir mil Bases de Misiones más para seguir expandiendo la población atendida por todos los programas educativos, de salud, de educación, de seguridad, alimentarios”, informó el presidente desde la avenida Sucre de Catia en la sede de la Almacenadora Caracas C.A, a través de una jornada productiva.

´Participan 80 empresas del sector privado

En el nuevo programa que impulsa el Gobierno Bolivariano; participarán 80 empresas del sector privado que se unen al reimpulso del aparato productivo nacional.

Las piezas serán distribuidas “a través del Ministerio del Poder Popular para el Comercio Nacional; en consonancia con el Ministerio para las Comunas y los Movimientos Sociales; El Movimiento Somos Venezuela y las Bases de Misiones”, dijo el jefe de Estado.

Durante la jornada de trabajo de este miércoles; la titular de la cartera de Comercio Nacional Eneida Laya; aseguró que ya han recibido 1 millón 400 mil pares de zapatos; y que en los próximos días comenzará la distribución en las Bases de Misiones a nivel nacional; llegando en este primera etapa a mil 100 Bases de Misiones para un total de un millón 100 mil zapatos.

A través de un pase televisivo, la ministra para las Comunas y los Movimientos Sociales, Blanca Eekhout, informó la incorporación al Plan Z de la empresa Platinium, ubicada en la parroquia Sucre de la ciudad capital, donde se confecciona la línea de zapatos Rinker, que actualmente produce 100 mil piezas de calzado mensuales.

“El Plan Z” nace como iniciativa para garantizar el calzado de todos los niños, niñas y jóvenes estudiantes, así como a todo el pueblo venezolano con en una tarifa justa, para apalear los precios especulativos impuestos por la guerra económica.

ACN/AVN/diarios

