Zelenski firma solicitud para la entrada de Ucrania en la Unión Europea

El oficial Anatoly Stefan @AlexHook2303 en TikTok, aparece junto a otros soldados en campo desértico con armas de gran calibre. Pero en lugar de estar serios o dar algún mensaje, todos aparecen bailando al ritmo de las tendencias de la plataforma.

El clip con más reproducciones es uno donde aparecen cinco militares bailando al ritmo de “Smells like teen spirit” de Nirvana. En el video se puede ver a uno haciendo como que toca la batería, mientras que otros bailan descontrolados. La publicación ya cuenta con más de 20 millones de reproducciones y suma más de 4 m de likes.

“Imagínense que hombres con familia tengan que ir a arriesgar sus vidas solo porque dos personas no pudieron resolver sus problemas”; “Ellos están grabando TikTok para que sus hijas vean que están bien, piensan en sus hijos pequeñas que no saben lo que ellos están pasando”. Se pueden leer entre los millones de comentarios dejados por los internautas en el vídeo.

Es de resaltar que tras estar ausente de TikTok por cinco días se especuló que el soldado había muerto, sin embargo; este lunes reapareció a través de un vídeo informando que sigue luchando.

Con información: ACN/Efe/Foto: Cortesía

#Ukraine Ukrainian soldier who made TikToks to show his daughter that he was fine, disappeared for 5 days and speculated that he was dead, and for everyone's happiness he posted again and is still fighting.💙💛 #Ukraine #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/ZMpIvYV0vz

— Ukraine live (@Gadhwara27) February 28, 2022