Zuliana de 13 años electa Pre Teen Model World 2019

Edimar Tirajara es la nueva PreTeen Model World. La zuliana arrasó en la competencia realizada en República Dominicana.

Su belleza y personalidad hicieron que la zuliana Edimar Tirajara; se quedara con la corona del PreTeen Model World 2019; concurso que se realizó en República Dominicana con la participación de jovencitas de distintas partes del mundo. En el certamen, la impactante morena de 13 años también obtuvo las bandas de mejor traje típico y elegancia.

Desde su llegada a la isla caribeña; la adolescente se convirtió en una de las fuertes favoritas; conquistando al jurado; que se decidió por su porte, pasarela y espontaneidad. Su look, inspirado en las reinas wayuu, contó con la asesoría del equipo organizador del Mini World Venezuela; competencia que le dio el pase para representarnos en el exterior.

«Fue un orgullo llevar la banda de mi hermoso país en República Dominicana; y les puedo decir que me enamoré de dicho país, de las personas, de su cultura. Le doy gracias a Dios por permitirme este triunfo, a mi familia por el apoyo; y todas las personas que me brindaron ese inmenso amor que recibí.

Detrás de mi preparación tuve un maravilloso equipo que siempre estuvo al pendiente de mi; para que se lo lograra todo esto; Roberta De Blasio, María Raquel Huerta, Stephany Escalona, Joan Delgado, Ariagna Balazar; y José Chinchilla, Ángel Renato Meleán, Luis Atencio, Jeyson Reyes, Luis Morán y Carlos Briceño», expresó Edimar luego de su triunfo.

Tirajara recibió hermosos regalos de parte de la organización; y de las marcas patrocinadoras del certamen, siendo el premio principal una espectacular corona; elaborada por artesanos de la República Dominicana con hermoso cristales austriacos blancos y de color que resaltan su belleza.

