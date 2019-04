Exigen que aumento del salario sea ajustado a un control de precios

Mucho se rumora acerca del aumento de sueldos, que se presume debe ser anunciado con motivo del 1º de Mayo; y que en muchos casos genera angustia entre los aragueños, con respecto a las consecuencias; que podría generar en los costos de los productos básicos.

Sobre este tema, Robert García, trabajador de una empresa, precisó que “no se puede tener una expectativa decente con respecto a un próximo aumento de sueldo; mientras no exista un control sobre los precios de los productos básicos para sobrevivir. Por supuesto, estamos de acuerdo en un aumento de sueldo, pero que de verdad se ajuste a la realidad; que sea acorde y que la inflación no lo arrope antes de ser anunciado. Un aumento de sueldo, debe estar aunado a un control en los precios, así de sencillo”.

Antes de un aumento, los precios se elevan

Entre otras opiniones, el maracayero Luis Acosta dijo, que “antes de cualquier aumento de sueldo; los precios tienden a elevarse muchísimo. Fíjese bien, el precio del pollo ya sobrepasa los 6 mil bolívares, y ese aumento nadie lo controla. Los huevos y la harina, el costo de dichos productos significa más del 50% del salario actual. Entonces, si van a lanzar un aumento de sueldo, debe ser acorde a la realidad; pero si no existe un control real ese aumento, sería un engaño para la población y de engaño en engaño; vendrán otros aumentos irreales y absurdos”.

El aumento nos afecta a todos

Por su parte, Régulo Trujillo, trabajador independiente, expresó que “el aumento de sueldo nos afecta a todos; por ejemplo yo como trabajador por mi cuenta, debo ajustar mis precios con respecto al sueldo actual; y muchas veces es irrisorio. La inflación nos está comiendo, nos absorbe todo en el hogar; estamos viviendo para consumir no para producir. Sea cual sea el aumento de sueldo, no se van a cubrir las expectativas y no es por ser pesimistas; es por experiencias vividas anteriormente.

Además, “a esto se le une que los productos ya se encuentran prácticamente establecidos en moneda extranjera; es decir, en dólares, billetes que no manejamos, pero de los cuales se habla abiertamente en las calles. Necesitamos un control para que se cumplan las leyes”.

Mucha incertidumbre e inquietud se vive en las calles de la ciudad con respecto al próximo aumento de sueldo que pueda decretar Nicolás Maduro en los siguientes días; mientras tanto, el temor más grande de los ciudadanos es el elevado incremento de los costos de productos y servicios; los cuales ya se están comenzando a ver en algunos rubros.

