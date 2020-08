Universidad de Washington prevé 300.000 muertes por COVID-19 en EEUU

Este viernes se registró un accidente de avión en India, transportaba a 191 pasajeros, el mismo se ha partido en dos, dejando muertos y heridos.

Al menos diez personas han muerto, entre ellos uno de los pilotos, cuando un avión que volaba de Dubai a Kozhikode (Calicut), en el sur de la India, se salió este viernes de la pista al aterrizar en el aeropuerto de la ciudad india y quedó partido en dos.

Varios pasajeros resultaron heridos y fueron trasladados a un centro médico. Hay al menos 35 heridos, 15 de ellos graves.

El avión, de la compañía Air India, se salió de la pista en el aeropuerto de Calicut tras aterrizar, en torno a las 19.00, hora local; mientras caía una intensa lluvia sobre la zona, que se encuentra en plena temporada de monzones, con inundaciones y corrimientos de tierra.

De este modo, las operaciones de rescate están en marcha, con servicios de emergencia sobre el terreno. Asimismo, se está trasladando pasajeros al hospital, según el ministro de Aviación Civil, informa «Times of India».

Según la Dirección General de Aviación Civil, el avión cayó en un valle y se rompió en dos, tras derrapar al final de la pista de aterrizaje.

Cabe destacar, que, el avión es un Boeing 737-800, uno de los modelos anteriores al 737 MAX que ha sufrido diversos accidentes en los últimos dos años.

#WATCH Kerala: Dubai-Kozhikode Air India flight (IX-1344) with 190 people onboard skidded during landing at Karipur Airport today. (Video source: Karipur Airport official) pic.twitter.com/aX90CYve90

— ANI (@ANI) August 7, 2020