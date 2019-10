Los 39 muertos dentro del container hallado en Irlanda eran chinos

Un exdirectivo del Comité Olímpico Ruso, quién afirmó que su oficina fue envenenada después de ser criticado por el presidente ruso Vladimir Putin por los preparativos para los Juegos de Invierno en 2014 fue arrestado en Florida por una presunta violación de inmigración.

El empresario de bienes raíces Akhmed Bilalov, de 48 años, había huido de su país luego de enfrentar abuso de cargos de oficina en relación con su trabajo como presidente de una compañía estatal que estaba construyendo estaciones de esquí en el sur de Rusia.

La portavoz de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, Tammy Spicer, anunció el miércoles que Bilalov fue arrestado en su condominio en Sunny Isles Beach el martes. Fue llevado al centro de detención de Krome en Miami para ser deportado y permaneció bajo custodia el miércoles.

La declaración de la agencia dice que Bilalov había llegado a los Estados Unidos para una estadía temporal el 2 de mayo de 2016, pero «no pudo partir de acuerdo con los términos de su admisión».

El Miami Herald informó por primera vez la historia y dijo que Bilalov había estado viviendo en Florida con su esposa y su hijo recién nacido en un suburbio de lujo de Miami Beach, apodado «Little Moscow» (Pequeño Moscú) por el número de emigrantes rusos que allí viven.

Los registros de ICE no incluyen abogados defensores, y no estaba claro quién podría estar representando legalmente al magnate inmobiliario.

Bilalov fue una estrella en ascenso en los círculos de negocios y deportes rusos hasta su repentina caída en febrero de 2013; cuando Putin lo deshonró públicamente por retrasos y sobrecostos durante su mandato; para supervisar un complejo de saltos de esquí que se está construyendo para los Juegos Olímpicos de Invierno 2014.

Poco después, Bilalov renunció como vicepresidente del Comité Olímpico Ruso. Dos meses después, los fiscales rusos abrieron un caso penal en su contra en relación con el presunto mal uso de fondos destinados al desarrollo de centros turísticos; y reclamando gastos para una visita a los Juegos Olímpicos de 2012 en Londres.

Las agencias de noticias estatales rusas informaron el miércoles que el caso contra Bilalov seguía abierto y que estaba en una lista de buscados.

Enfrentando hasta cuatro años de prisión si es declarado culpable, Bilalov salió de Rusia hacia Alemania; donde alegó que los médicos encontraron niveles elevados de mercurio en su sangre. En comentarios a la agencia de noticias rusa Interfax; Bilalov afirmó que su oficina de Moscú había sido contaminada.

Antes de su caída, Bilalov también dirigió la Federación Rusa de Golf; y tuvo un puesto en la comisión de marketing del Comité Olímpico Internacional en 2011 y 2012.

