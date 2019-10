Espantoso! Policía irlandesa encontró 39 muertos en un container

La policía irlandesa, realizó el espantoso hallazgo los cuerpos de 39 personas en un camión contenedor en la localidad de Essex (Irlanda del Norte), el conductor (25) fue detenido por cargos de asesinato.

El servicio de ambulancia llamó a la policía poco antes de las 01:40 hora local después del macabro hallazgo ocurrido en el Parque Industrial Waterglade en Eastern Avenue, Grays.

El conductor del camión, un hombre de 25 años de Irlanda del Norte, fue arrestado bajo sospecha de asesinato.

La policía de Essex dijo que el vehículo viajó desde Bulgaria y entró al Reino Unido a través de Holyhead, el pasado sábado.

Las primeras informaciones que se han publicado,indican que los cuerpos son de 38 adultos y un adolescente, dijo la policía, pero no aclararon si encontraron algún sobreviviente en el camión.

El supervisor en jefe Andrew Mariner dijo que los agentes estaban tratando de identificar a las víctimas, pero anticiparon un «largo proceso».

«Hemos arrestado al conductor del camión en relación con el incidente, que permanece bajo custodia policial mientras continúan nuestras investigaciones», dijo.

El primer ministro Boris Johnson, dijo que estaba «horrorizado por este trágico incidente».

Él dijo: «Recibo actualizaciones periódicas y el Ministerio del Interior trabajará en estrecha colaboración con la policía de Essex mientras establecemos exactamente lo que sucedió.

Mis pensamientos están con todos aquellos que perdieron la vida y sus seres queridos».

La secretaria del Interior, Priti Patel, dijo que estaba «conmocionada y entristecida por este incidente completamente trágico», mientras que la diputada de Thurrock Jackie Doyle-Price dijo que era «una noticia repugnante».

«El tráfico de personas es un negocio vil y peligroso», tuiteó Doyle-Price, y agregó que esperaba que la policía de Essex pudiera «llevar a estos asesinos ante la justicia».

Seamus Leheny, gerente de políticas de Irlanda del Norte para la Asociación de Transporte de Carga, dijo que si el camión había venido de Bulgaria; llegar a Gran Bretaña a través de Holyhead era una «ruta poco ortodoxa».

Él dijo: «La gente ha estado diciendo que la seguridad y los controles se han incrementado en lugares como Dover y Calais”; por lo que esta nueva ruta podría verse como una forma más fácil de ingresar a Irlanda camino a Dublín.

«Es un largo camino y agregará un día extra al viaje», señaló en funcionario.

