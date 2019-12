Los 40 años de El Diario haciendo país

Este 17 de Diciembre estás invitado a aprender e inspirarte; junto a talentosos profesionales y artistas. El país se mantiene en movimiento gracias a nuestra capacidad de resiliencia e inventiva. El 2020 nos espera para seguir construyendo. ¡Llénate de conocimiento y emociónate al ver a tanto talento reunido en nuestro relanzamiento!

Escucharás sus historias y verás las presentaciones de numerosos emprendedores; músicos, comediantes y artistas. Manuel Silva, Alberto Vollmerr, Horacio Blanco, Elisa Vegas, Nuno Gomes, La Vero Gómez, Donaldo Barros, Ricardo Del Bufalo, Betsayda Machado, Alejandra Otero, Jorge Parra, Marcel Rasquin, Maickel Melamed, Eduardo Ponte, Álvaro Pérez Kattar, Roberto Patiño… ¡y muchos más!

La Concha Acústica de Bello Monte, en Caracas; será el escenario para que reconocidos conferencistas muestren sus experiencias en cinco ejes temáticos; Comunicación, Arte, Ciudadanía, Emprendimiento y Humor.

La entrada es gratuita y en la puerta deberás canjearla donando un alimento. Todos los donativos serán destinados a las ONG Fe y Alegría y Alimenta la Solidaridad.

¡Todo esto es posible gracias al apoyo de la Alcaldía de Baruta!

¿Estás listo para el periodismo; con carácter y sin censura? ¡Te esperamos!

El Diario cumple 40 años y lo celebra “Haciendo País en el 2020”

En 1979 comenzó a escribirse la historia de Venezuela en las páginas de uno de los diarios más importantes del país; 40 años después, El Diario sigue fiel al precepto de ser el reflejo; de lo que sucede en el país y el mundo.

Comenzamos como El Diario de Caracas; pero crecimos con el paso del tiempo y evolucionamos con él, por eso ahora somos El Diario; un medio que quiere seguir creciendo contigo y que será el anfitrión de un evento para conmemorar cuatro décadas de buen periodismo.

ACN/El Diario/ [email protected]

