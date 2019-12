En alza el Dólar oficial en primeros días de diciembre

En lo que va de diciembre, el dólar del BCV ha experimentado un alza del 6,4%, que se traduce en unos 2.695 bolívares.

En las proyecciones de Ecoanalítica se estima que el precio de la divisa podría alcanzar antes de finalizar el año los 90.000 bolívares, un aumento que estaría impactado por las emisiones de pago del Ejecutivo y la demanda.

Este martes, el dólar oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) ya superó el piso de los 40.000 bolívares y se ubicó este jueves 5 de diciembre, al cierre de la jornada, en 41.675 dólares.

De acuerdo con las cotizaciones reportadas por el ente emisor, los precios para la compra oscilaron entre los Bs/$ 39.000 y los Bs/$ 42.606. Los valores para la venta se movieron entre los Bs/$ 40.000 del grupo de otras instituciones y los Bs/$ 42.500.

Alza del Dólar en el mercado paralelo en diciembre

En el mercado paralelo o “negro”, la divisa se cotiza entre los 44.000 y los 45.500 bolívares por dólar, según los portales web que monitorean su comportamiento.

Recientemente, el economista y director de la firma Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, aseguró que pese a los intentos del Gobierno por incentivar el uso de la criptomoneda petro, los venezolanos siguen optando por el dólar y que la divisa estadounidense seguirá siendo el principal elemento que mueva la economía en 2020.

“El Bolívar va a convivir como una unidad de cuenta del gobierno nacional junto con el petro para el año que viene. Creo que van a ser dos monedas equivalentes y viene avanzando a pasos agigantados en ese tema, pero en realidad el principal elemento dinamizador de la economía no es el bolívar, ni el gasto público es el dólar. Esos dólares están llegando por diversas vías, licitas ilícitas por supuesto, ambas conviven, pero le dan un dinamismo importante al tema económico”, dijo al portal TVVenezuela.

El dólar oficial del BCV superó los Bs. 41.000 y el “paralelo” se aleja.

Ministro Quevedo: Demanda total de crudo se estima que exceda los 100 millones b/d en 2020.

ACN/agencias

No deje de leer: Bolivia expulsó a más de 700 falsos médicos cubanos(Opens in a new browser tab)