Oposición dice que 80% de las UCI están ocupadas por el covid

No es personal sanitario, enfermera, médico, odóndólogo, etc; no es persona con alguna enfermedad crónica, en fin, críticas de todo índole recibió Marisabel Rodríguez se vacunó con la Sputnik V rusa.

La exesposa del fallecido expresidente Hugo Chávez Frías, montó un vídeo en el momento en que recibe su primera dosis (son dos) de la vacuna Sputnik V; que llegaron al país a mediados de febrero, las primeras 100 mil y hace una semana la misma cantidad, mientras que también arribaron 500 mil de la china Sinopharm, que sería para personal educativo.

Nacida en Barquisimeto, estado Lara el 23 de noviembre de 1964 (dice Wikipedia); la segunda esposa del desaparecido expresidente Chávez, replicó a las cientos de críticas.

«¿Eso fue en Venezuela? ¿Cuál fue el criterio para vacunarla antes que al personal de salud? Se hubiera cuidado al menos de no divulgarlo»; fue una de los comentarios de la usuaria de la red social Twitter.

Igualmente, lo hizo la periodista Eumar Esaá (@euomaresaa) ¿A qué grupo de riesgo o sector prioritario pertenece esta mujer? ¿Tercera edad? ¿Trabajadora de la salud? ¿Condiciones preexistentes?.

A lo que Rodriguez contestó «Soy paciente oncológico que tuvo cáncer grado IV alguna otra pregunta?.

«No es médico. No forma parte de grupos de riesgo de contagio por Covid-19, pero se vacunó. ¿Cuántos médicos que sí están expuestos al virus aún no tienen idea de cuándo se podrán vacunar? El único mérito de Marisabel para lograr la vacuna, es ser chavista y ex de Chávez»; fue el comentario de Federico Black.

La respuesta de Marisabel Rodríguez fue: «Lamentablemente no soy médico (sería un honor poder ayudar a salvar vidas) pero como paciente oncológico estoy dentro de la población vulnerable así que la recomendación médica fue aplicarla y lo hice público porque #NoHayQueTemerALaVacuna pero si a las #LenguasViperinas».

Esto no paró, porque mucha gente, por lo menos por Twitter, lamentaron que esto esté sucediendo en el país, con vacunaciones a personeros del Gobierno central, diputados de la nueva Asamblea Nacional, gobernadores y alcaldes afectos al oficialismo.

«Antes que a médicos, odontólogos, enfermeras, personal de salud en general, antes que a maestros, profesores y niños. Y de paso lo exhiben y pavonean en redes sociales como un gran mérito. Son gente miserable»; escribió el usuario José Núñez (@josenq).

«No vengan a decir que Marisabel es prioridad, no salgan los alcahuetas a defenderla. Cuando a diario muere personal de salud», expresó Gaby Santander H (@gash276).

«Marisabel Rodríguez, constituyentista y exesposa de Hugo Chávez, hizo público a través su cuenta Twitter su vacunación con la dosis #Sputnik»; fue el comentario de Servicio de Información Pública (@infopublicave). «Lo importante sería que todos los pacientes oncológicos con riesgos fueran vacunados sin distinción!! Excelente que te hayas podido vacunar»; le expresó Elias Salazar (@eliasalazar). Así como cientos fueron los reclamos que a la postre colocaron a la exprimera dama en las tendencias de Twitter.

