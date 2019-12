Denuncian 900 venezolanos detenidos en centros de inmigración de EE.UU.

Al menos cinco personas murieron, cuando este sábado un avión bimotor con seis personas a bordo se estrelló contra un estacionamiento de Walmart en la localidad de Lafayette (Louisiana, EE.UU.).

El jefe de bomberos de Lafayette, Robert Benoit, confirmó que cuatro pasajeros y el piloto murieron en el accidente, mientras que un pasajero sobrevivió y fue llevado al hospital en condiciones desconocidas. Otras personas no vinculadas a la aeronave, también fueron llevadas al hospital local.

El teniente de la policía de Lafayette, Scott Morgan, dijo a la cadena Fox News que el incidente tuvo lugar a las 9:22 a.m., hora local, después de que el avión partió del Aeropuerto Regional de la ciudad de Lafayette.

El avión se estrelló en un estacionamiento cerca de un edificio de Walmart y de la oficina de correos de EE.UU., aproximadamente a kilómetro y medio del aeropuerto.

El departamento de bomberos dijo en un comunicado de prensa que un vehículo en el estacionamiento estaba completamente envuelto por las llamas luego del choque.

Dos empleados de la oficina de correos también fueron transportados a un hospital local para su evaluación. Se desconoce la gravedad de sus lesiones.

La Administración Federal de Aviación (FAA), dijo que el avión era un bimotor de ala fija, tipo Piper-Cheyenne registrado en Cheyenne Partners LLC, con sede en Lafayette.

La información en Flightaware.com mostró que el avión despegó del aeropuerto de Lafayette a las 9:20 a.m; y se dirigía al aeropuerto DeKalb-Peachtree cerca de Atlanta, Georgia.

Según el sitio web de aviación civil, la aeronave matrícula N42CV alcanzó una velocidad de alrededor de 300 Kmph; y alcanzó una altura máxima de 115 metros antes de estrellarse.

