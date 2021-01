A la deriva seguidors de Trump con veto a Parler

Quedo eliminada de Amazon, Apple y Google

Parler, la plataforma alternativa de medios sociales favorecida por los conservadores, ahora se encuentra prácticamente sin hogar en Internet, ya que Amazon, Apple y Google la han eliminado de sus plataformas en un lapso de una poco más de 24 horas.

Amazon dijo que eliminaría a Parler de su servicio de alojamiento en la nube, Amazon Web Services, el domingo por la noche, y lo sacaría efectivamente de la Internet pública después de la creciente presión del público y los empleados de Amazon.

La decisión, que entró en vigor el domingo a las 11:59 pm hora del Pacífico, cerrará el sitio web y la aplicación de Parler hasta que pueda encontrar un nuevo proveedor de alojamiento. El sitio web de Parler no estaba accesible el lunes temprano.

Matze acusó a Amazon de intentar «eliminar por completo la libertad de expresión de Internet».

¿Qué es Parler?

Parler es una red social alternativa popular entre los conservadores y ha sido muy utilizada por los partidarios del presidente Donald Trump, incluidos algunos que participaron en los disturbios del miércoles en el Capitolio de Estados Unidos.

En una carta obtenida por CNN Business que fue enviada a la directora de políticas de Parler, Amy Peikoff, el sábado, Amazon Web Services dijo que en las últimas semanas ha informado a Parler de 98 ejemplos de «publicaciones que claramente fomentan e incitan a la violencia». La carta incluye capturas de pantalla de varios ejemplos.

«Hemos visto un aumento constante de este contenido violento en su sitio web, todo lo cual viola nuestros términos», escribió AWS. «Está claro que Parler no tiene un proceso efectivo para cumplir con los términos de servicio de AWS».

La carta continuaba: «AWS proporciona tecnología y servicios a clientes de todo el espectro político, y seguimos respetando el derecho de Parler a determinar por sí mismo qué contenido permitirá en su sitio. Sin embargo, no podemos proporcionar servicios a un cliente que no puede identificar y eliminar de manera efectiva el contenido que fomenta o incita a la violencia contra otros. Debido a que Parler no puede cumplir con nuestros términos de servicio y representa un riesgo muy real para la seguridad pública, planeamos suspender la cuenta de Parler».

La medida amenaza con aislar a Parler de toda su audiencia. Los nuevos usuarios no solo no podrán encontrar Parler en las dos tiendas de aplicaciones más grandes de Internet, sino que incluso aquellos que ya hayan descargado la aplicación no podrán usarla porque no podrán comunicarse con los servidores de Parler en AWS.

La reacción de Parler

De hecho, el director ejecutivo de Parler, John Matze, advirtió que la situación podría provocar interrupciones del servicio.

Después de que Amazon sacara a la empresa de su servicio de alojamiento web, el sitio web de Parler podría estar fuera de línea durante una semana mientras «reconstruimos desde cero», dijo Matze en una publicación en su plataforma.

«Haremos todo lo posible para cambiarnos a un nuevo proveedor ahora mismo, ya que tenemos muchos compitiendo por nuestro negocio», continuó Matze.

No hay lugar para amenazas de violencia

La revelación de la decisión de Amazon se produjo poco después de que Apple eliminara a Parler de su tienda de aplicaciones.

«No hay lugar en nuestra plataforma para amenazas de violencia y actividades ilegales», dijo el fabricante del iPhone sobre su medida.

Apple notificó a Parler de su decisión en un mensaje que decía que había violado los términos de la tienda de aplicaciones de la compañía.

«Los procesos que Parler ha implementado para moderar o prevenir la propagación de contenido peligroso e ilegal han resultado insuficientes», dijo Apple a Parler. «Específicamente, hemos seguido encontrando amenazas directas de violencia y llamadas para incitar a acciones ilegales en violación de la Pauta 1,1 – Seguridad – Contenido objetable».

Inadecuada respuesta de Parler dicen Apple, Google

El aviso de Apple decía que las respuestas de Parler a una advertencia anterior eran inadecuadas, incluida la defensa de Parler de que había estado tomando la retórica violenta en su plataforma «muy en serio durante semanas» y que tenía un plan de moderación «por el momento», según Apple.

«Parler no ha tomado las medidas adecuadas para abordar la proliferación de estas amenazas a la seguridad de las personas», dijo Apple en un comunicado a CNN Business. «Hemos suspendido a Parler de la App Store hasta que resuelvan estos problemas».

La decisión de Apple siguió a una medida similar de Google el viernes para eliminar a Parler de Google Play Store.

Guerra tecnologica

Matze escribió en un mensaje en su plataforma que Apple «prohibirá Parler; hasta que renunciemos a la libertad de expresión, instituyamos políticas amplias e invasivas; como Twitter y Facebook y nos convirtamos en una plataforma de vigilancia; al buscar la culpabilidad de quienes usan Parler antes que su inocencia».

«Afirman que se debe a la violencia en la plataforma», escribió Matze sobre Apple; a quien también acusó de ser un «monopolio de software»; un ataque particularmente relevante en este momento dada una demanda antimonopolio en curso; contra Apple por parte del fabricante de Fortnite Epic Games. «La comunidad no está de acuerdo ya que hoy alcanzamos el número 1 en su tienda».

Matze prometió compartir «más detalles sobre nuestros próximos planes próximamente, ya que tenemos muchas opciones».

