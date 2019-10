Abatidos 8 mata policias en Carabobo y Miranda

Los ocho (8) delincuentes muertos a tiros; están implicados en el asesinatos de tres policías.

En dos procedimientos, realizados en los estados Carabobo y Miranda; cayeron abatidos ocho implicados en las muertes de tres funcionarios policiales. Dos de las víctimas eran del Cicpc.

El detective agregado Anyelo Anyelo Bolívar fue asesinado, en Carabobo; cuando un grupo de pesquisas se disponía a capturar a los integrantes de la banda delictiva «El Bebé».

El crimen se registró, la semana pasada, en el sector Las Palmitas; y fuentes policiales señalan que esa organización criminal opera desde hace más de cinco años; en esa comunidad carabobeña, donde se les acusa de cometer varios homicidios.

En el enfrentamiento cayó muerto el detective Bolívar; y resultó herido su compañero Deninson Parra.

Armas recuperadas en el estado Carabobo.

Funcionarios del Eje de Investigaciones de Homicidios Carabobo; iniciaron las pesquisas y precisaron la ubicación de cinco implicados en el homicidio; en varios sectores de la parroquia Rafael Urdaneta, municipio Valencia; capital del estado Carabobo.

Los hampones, al notar la presencia policial; optaron por enfrentarse a los pesquisas, resultando todos abatidos.

Los delincuentes quedaron identificados como; Juan Bautista Moreno Sánchez, Franklin Javier Torralba Rodríguez, Carlos Eduardo Ríos Montana, alias «El Bagre»; Isaac Daniel Castillo Timaure, apodado «El Mudo», y Júnior Alexander Colmenares, a quien le decían «El Yúnior».

En el procedimiento se incautó un fusil calibre 223-556 marca Bustmaster; una granada fragmentaria accionada, dos armas de fuego calibre 9mm, una espoleta; una bomba lagrimógena y dos armas de fuego calibre .38

El caso fue puesto a la orden del Ministerio Público de Carabobo.

La policía científica también informó, en sus redes; que sobre los homicidios del detective Rian Carlos Suárez Piñango (24) y el funcionario de la Policía del estado Miranda; Greber José Navas Colina (26), funcionarios del Eje de Investigaciones de Homicidios Barlovento sostuvieron un enfrentamiento con implicados.

Los cicpc ubicaron a Maikel Alexander Ramírez Mata (18); a un adolescente de 15 años y a un hombre apodado «Motato», en la parroquia San José de Barlovento, municipio Andrés Bello; quienes al notar presencia policial sacaron sus armas de fuego; accionándolas contra la comisión, iniciando un enfrentamiento en el que resultaron lesionados y son trasladados hasta el centro asistencial más cercano, donde fallecieron.

En el sitio de la resistencia a la autoridad fueron colectadas; una pistola, marca Browning, y dos escopetas. El caso fue notificado al Ministerio Público del estado Miranda.

ACN/agencias/cicpc

