Programa Abrazo de Navidad llegó a Escuela Básica Montalbán en Naguanagua; para recibir el mes de diciembre, fue Actividad coordinada por Diana Caicedo de Gutiérrez en colegios del municipio.

A propósito del arribo de la temporada decembrina; la primera dama de Naguanagua, Diana Caicedo de Gutiérrez; conjuntamente con el Consejo Municipal de Derechos del Niño, Niña y Adolescente; dio inicio al programa Abrazo de Navidad, en la Escuela Básica Bolivariana Montalbán; ubicada en La Cidra.

Abrazo de Navidad en Naguanagua

Caicedo explicó, que por lineamientos del alcalde, Gustavo Gutiérrez; se dio inicio a este programa, a través del cual los niños tendrán la oportunidad de disfrutar; y distraerse con colchones inflables y actividades recreativas.

La primera combatiente resaltó también la participación de la Fundación Panchito Mandefuá; cuyos integrantes se hicieron presentes y llevaron sonrisas y alegrías a más de 150 pequeñitos, para juntos darle inicio al último mes del año.

Yudith Lovera, coordinadora de la institución, expresó su agradecimiento al alcalde, Gustavo Gutiérrez, y a la primera dama del municipio, por realizar este tipo de actividades, que contribuyen para fomentar en los niños alegría, educación y valores.

El Programa Abrazo de Navidad llegó a Escuela Básica Montalbán en Naguanagua para recibir el mes de diciembre, fue Actividad coordinada por Diana Caicedo de Gutiérrez en colegios del municipio.

Diana Caicedo de Gutiérrez adelantó que la próxima jornada del Abrazo de Navidad será en Las Trincheras, donde más de 500 niños disfrutarán, en medio de un ambiente lleno de alegría y regocijo de la llegada de la navidad y la proximidad de sus vacaciones.

ACN/np prensa Alcaldía de Naguanagua

No deje de leer: Llenas de huecos pestilentes calles de Barrio Unión en Naguanagua(Opens in a new browser tab)