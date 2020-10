Abuela venezolana causa sensación en Bogotá al rapear

Una abuela rapera, de identidad venezolana se hace viral en las redes sociales al cantar rap en un micro bus en Bogotá, Colombia.

Con una cartera en su hombro derecho, un parlante en el izquierdo y un micrófono en la mano, la abuela venezolana canta al mejor estilo del rap, improvisando sus rimas, una manera particular de disparar palabras a gran velocidad con un mensaje que no deja de ser muy divertido.







“Necesito una ayuda pa’ quitarme esta loquera, también me provoca tomarme una aguilera, no consigo mi cartera, me cayó una piojera, no tengo nada en la nevera” canta la señora mirando hacia el frente y moviéndose de lado a lado.

La abuela rapera en Bogotá continúa rimando “yo no soy una cualquiera, no soy bandolera, ni pistolera, tampoco soy estudiante, yo soy rapera, una humilde abuelita rapera. Yo me vine a Bogotá para salir de esta loquera”.

La mujer, identificada en redes sociales como Marlene Alfonso y tiene 82 años, fue grabada durante dos minutos realizando improvisaciones.

Se trata de Cindy sin Dientes, como ella misma se llama. Una venezolana que acostumbraba a hacer estas presentaciones en el metro de Caracas; pero que por la crisis que vive el país viajó a Colombia hace algunos años.

