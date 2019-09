Accidente en laboratorio ruso que almacena los virus mas letales

La ciudad de Nueva York, anunció que los estudiantes de escuelas públicas podrían dejar las clases sin penalizaciones para unirse a las protestas climáticas juveniles planeadas en todo el mundo el viernes, casi se escuchó un suspiro de alivio.

Las protestas que se celebrarán tres días antes de la Cumbre de Acción Climática de las Naciones Unidas, arrojaron una nueva complicación en el caos habitual de regreso a clases: con las protestas enmarcadas en la protección del futuro de los mas jóvenes, ante las inclemencias del climático del planeta.

Los padres se habían preguntado cómo enviar correos electrónicos a los directores solicitando ausencias justificadas. Los maestros se preguntaban cómo reaccionar.

Algunos estudiantes de secundaria habían prometido protestar sin importar las posibles repercusiones.

La decisión de la semana pasada por parte del distrito escolar más grande de EE.UU. animó a los organizadores de las protestas climáticas nacionales, quienes esperan que las manifestaciones sean las más importantes sobre el clima en la historia de esanación.

Hay al menos 800 protestas planificadas en los 50 estados norteamericanos. Los organizadores, expresaron la esperanza de que otros distritos del país hicieran lo mismo.

«Santo cielo, esto podría ser ENORME», dijo Jamie Henn, fundadora de la organización de acción climática 350.org, después de que la decisión fue anunciada por el Departamento de Educación de la ciudad de Nueva York.

Pero muchos críticos, desde negadores del cambio climático hasta personas que defienden un enfoque menos radical para combatir el cambio climático, dijeron que el alcalde Bill de Blasio estaba usando la política de asistencia escolar para promover un objetivo político.

El consejo editorial del New York calificó la decisión de «patrocinio total del gobierno a un punto de vista particular».

También ocurrirá algunos estudiantes aprovechen la oportunidad de ausentarse de la escuela, simplemente por diversión.

A partir del lunes por la tarde, muchos otros distritos grandes del país estaban debatiendo qué posición tomar. Una portavoz del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles dijo que las autoridades «todavía están finalizando nuestros planes».

La participación en la protesta en Nueva York, incluidos los 1.1 millones de estudiantes de escuelas públicas de la ciudad, es una prueba de la capacidad del movimiento para hacerse sentir; al interrumpir la vida cotidiana y hacerse notar por los líderes políticos.

Manifestantes de tan solo 9 años ya habían aparecido para saludar a Greta Thunberg, activista climática sueca de 16 años; cuando llegó el mes pasado en un yate libre de emisiones en el puerto de Nueva York.

Greta ha inspirado las protestas estudiantiles del viernes en al menos 100 países.

